Kohfeldt hofft auf Werder-Rückkehr: "Es ist klar, wem ich die Daumen drücke"

Mit dem VfL Wolfsburg will Florian Kohfeldt gegen Bayern München am Samstag einen vernünftigen Saisonabschluss hinlegen, mitzittern wird der Trainer aber auch am Sonntag - wenn Ex-Klub Werder Bremen in die Bundesliga zurückkehren kann.

Den letzten Spieltag der vergangenen Saison erlebte Florian Kohfeldt nicht mehr in verantwortlicher Rolle mit. Nach einem 0:2 in Augsburg am vorletzten Spieltag musste der damalige Werder-Trainer seinen Hut nehmen, der Rest der Geschichte ist bekannt: Bremen stieg mit Thomas Schaaf an der Seitenlinie durch ein 2:4 gegen Borussia Mönchengladbach ab, Kohfeldt heuerte Ende Oktober in Wolfsburg an. Und hofft nun, dass sein Ex- und Herzensklub am Wochenende die Rückkehr in die Bundesliga schafft.

"Meine Verbundenheit ist nach wie vor da, das ist kein Geheimnis", sagt Kohfeldt. Natürlich verfolgt er Werder noch, 20 Jahre war der 39-Jährige in verschiedenen Rollen für die Hanseaten im Einsatz, der Abstieg setzte ihm schwer zu. Deswegen sei es klar, "wem ich am Sonntagnachmittag die Daumen drücke". Werder reicht im Heimspiel gegen Jahn Regensburg ein Unentschieden, um zurückzukehren. In jene Liga, in der es dann zum Wiedersehen mit Kohfeldt käme.

Sämtliche Nachfragen zur Werder-Vergangenheit blockte Kohfeldt in den vergangenen Monaten in Wolfsburg ab, daran hält er sich auch nun. "Ich möchte konsequent bleiben und mich nicht zu anderen Standorten äußern", erklärt der Fußballlehrer, der am Sonntag vor dem Fernseher seinem Ex-Klub die Daumen drücken wird. "Ich werde es hoffentlich wohlwollend verfolgen, dann wäre es ein guter Nachmittag." Und Bremen wieder ein Bundesligist.