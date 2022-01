Kohfeldt hadert: "Ein glasklarer Elfmeter, keine Diskussion"

Die Wolfsburger waren mit dem Punkt gegen die Berliner Hertha am Ende nicht zufrieden. Speziell eine Situation wurde aus Sicht der Wölfe komplett falsch bewertet.

Die Wolfburger starteten sehr gut ins Spiel, ließen zwei Hundertprozentige Chancen allerdings aus. In der 39. Minute hätte es dann nach einem Zweikampf zwischen Jordan Torunarigha gegen Renato Steffen Elfmeter für den VfL geben können, doch Schiedsrichter Robert Hartmann ahndete das Einsteigen des Berliners nicht - und sah sich die Szene selbst auch nicht an.

"Den Ball spielt Torunarigha nicht. Wenn Torunarigha nicht eingreift, läuft Steffen aufs Tor und uns bietet sich eine große Möglichkeit. Ich denke, der VAR hat das gecheckt. Wenn ich die Bilder so bewerte, ist das für mich ein klarer Elfmeter", hatte Wolfsburgs Sportdirektor Marcel Schäfer nach der Partie bei "Sky" eine klare Meinung zu der Situation.

Ebenfalls eindeutig war die Meinung von Coach Florian Kohfeldt: "Das ist ein glasklarer Elfmeter, keine Diskussion. Er trifft den Ball nicht, macht die Schere und nimmt hinten nur den Fuß. Da müssen wir nicht darüber diskutieren."

Es hätte die wichtige Führung für die Wölfe sein können. "Wenn man das ganze Spiel betrachtet, haben wir eine Vielzahl an Möglichkeiten, in denen wir ein Tor hätten schießen müssen. Ich bin ein bisschen enttäuscht gerade, dass wir nur einen Punkt haben. Es war definitiv mehr drin", ordnete Maximilian Arnold das 0:0 gegen Hertha BSC ein.

Arnold: "... das stimmt mich positiv"

Die Wölfe hätten zwar gerne drei Punkte gehabt, aber auch so konnten sie mit der Art und Weise des Auftritts leben. "Wir sind nach dem Bochum-Spiel (0:1, Anm. d. Red.) in die richtige Richtung gegangen, das stimmt mich positiv. In der Situation helfen uns nur Siege weiter, das ist auch klar, aber wir sind auf dem richtigen Weg", findet Arnold.

Ähnlich wie der Sechser schätzt es auch Schäfer ein: "Das war ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Wir haben zu null gespielt, einige gute Chancen gehabt. Wenn man unsere Phase betrachtet, brauchen wir einfach das Erfolgserlebnis, das haben wir leider nicht geschafft. Aber es waren Dinge dabei, die wir positiv betrachten. Wobei ich schon weiß, dass uns nur Siege helfen."

Den nächsten Anlauf für einen Dreier nehmen die Wolfsburger am nächsten Sonntag (15.30 Uhr) in Leipzig.