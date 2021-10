Kohfeldt: Freud und Leid mit Leidenschaft und Positionsspiel

In Sachen Ergebnis hätte es für Florian Kohfeldt wohl kaum einen besseren Einstand beim VfL Wolfsburg geben können wie das 2:0 bei Bayer Leverkusen am Samstag. In die Freude über den Erfolg mischte sich beim Coach aber auch der Blick auf noch reichlich Verbesserungspotenzial.

"Was ich super fand, war die Leidenschaft, die die Jungs gebracht haben und wie wir verteidigt haben. Es war schon ein verdienter Sieg, das kann man nicht anders sagen", meinte Kohfeldt nach der Partie bei "Sky". Vor allem die zweiten Hälfte, in der die Niedersachsen die Partie mit einem Doppelschlag binnen drei Minuten frühzeitig entschieden, machte den Unterschied bei nach dem Rückstand immer verunsicherter wirkenden Leverkusenern.

Kohfeldt und das 2:0 als Sinnbild

"Wir waren auch in der ersten Hälfte nicht ganz schlecht, die ersten 20 Minuten fand ich sogar gut. Wir haben da mit dem Ball nicht so viele gute Sachen angestellt. Das Positionsspiel fand ich das ganze Spiel über nicht so gut. Aus dem Konter war das Offensive okay, aus dem Positionsspiel ehrlicherweise noch nicht gut. Da haben wir noch ein paar Dinge vor uns. Aber das ist etwas, was mit Sicherheit kommt mit der Dauer", analysierte der Coach nach der Partie offen. Auch Maximilian Arnold, der den Treffer zum 2:0-Endstand erzielte, sieht seine Mannschaft nun in einem "Reifeprozess. Wir müssen die Idee des Trainers verinnerlichen." Da könne man jetzt nicht sagen, dass "wir gleich alles wegputzen", fügte der Mittelfeldspieler an.

Maßgeblich mitverantwortlich bei beiden Wolfsburger Treffern waren die beiden von Kohfeldt zur zweiten Hälfte eingewechselten Dodi Lukebakio und Paulo Otavio. Ein bisschen Trainerglück? "Ja", konstatierte der 39-jährige Coach - und fügte lobend über das 2:0, bei dem unmittelbar vor Arnold Lukas Nmecha (Torschütze des 1:0) sowie Yannick Gerhardt noch gescheitert waren, in Richtung seines Teams an: "Die Szene ist schon ein bisschen sinnbildlich dafür, dass wir einfach nicht aufgehört haben. Das war gut."

Darüber hinaus hob Kohfeldt noch ein paar weitere in den bislang wenigen gemeinsamen Trainingseinheiten einstudierte Dinge hervor. "Wir haben schon auch zweimal taktisch trainiert und heute ein neues System gespielt. Der Gedanke war, möglichst viele Spieler auf ihren besten Positionen zu integrieren, damit sie sozusagen automatisch das Beste machen, was ja immer das Ziel sein sollte. Und wir wollten nach vorne verteidigen und ich glaube, dass haben wir gut gemacht", erklärte der ehemaliger Bremer Coach.

Arnold über Intensität und den ersten Eindruck

Inwieweit Kohfeldt letztlich auch über die Einwechslungen hinaus bereits einen großen Anteil am Sieg hatte, vermochte Arnold derweil nicht zu präzisieren: "Wenn man hier 2:0 gewinnt, sagt man: Warum nicht? Aber ich glaube, es waren einfach die kleinen Dinge. Die Intensität war uns ein wenig abhandengekommen. Man hat es heute gesehen, wir standen ganz anders auf dem Platz. Auch wenn wir taktisch auch noch ein bisschen was geändert haben: Der größte Punkt war die Intensität, mit der wir gegen den Ball arbeiten, das hatte uns letztes Jahr stark gemacht und haben wir heute wieder viel besser gemacht. Wir haben zum richtigen Zeitpunkt zwei Tore geschossen. Wir sind sehr froh, den ersten Schritt in die richtige Richtung gemacht zu haben."

Laut Arnold habe sich Kohfeldt auch menschlich gut eingefunden beim VfL: "Er pusht sehr viel, war bislang sehr nett, sehr angenehm. Aber da muss man auch sagen, dass das bei den letzten Trainern auch so war. Es ist nicht so, dass wir da einen Trainer hatten, der von der menschlichen Seite nicht gut gewesen wäre. Aber der erste Eindruck war sehr gut und ich hoffe, er behält das bei."