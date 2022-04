Kohfeldt: Die ersten Konsequenzen nach dem Wolfsburger Dortmund-Debakel

Die nächste Nicht-Leistung des VfL Wolfsburg am Samstag beim 1:6 bei Borussia Dortmund bleibt nicht ohne Folgen.

Gedemütigt: Die Wolfsburger Profis in Dortmund. AFP via Getty Images

Der desolate Wolfsburger Auftritt bei Borussia Dortmund zieht erste Konsequenzen nach sich: Am Samstagabend teilte der VfL mit, dass schon ab Ostersonntag sämtliche Einheiten des abgestürzten Champions-League-Teilnehmers nur noch unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Zudem ließen die Niedersachsen wissen, dass es bis zum Mainz-Spiel am Freitag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) keinen trainingsfreien Tag geben werde.

Schrittzähler bleibt unter 100 Kilometer stehen

Kohfeldt, der nach dem 1:6 in Dortmund selbst wieder verstärkt in die Kritik gerät, sieht sich genötigt, durchzugreifen bei seiner Mannschaft, die sich zum wiederholten Mal nicht als eine solche präsentiert hat. Auf die Forderung des Trainers, nach dem 4:0 gegen Bielefeld in Dortmund nachzulegen ("Ein Millimeter weniger wird nicht reichen"), folgte ein Wolfsburger Offenbarungseid. Nicht einmal das Bemühen ließ sich der Kohfeldt-Elf attestieren, am Ende lief die Mannschaft sogar weniger als 100 Kilometer, bei 99,97 Kilometern blieb am Ende der Schrittzähler stehen. Erschreckend!

Kohfeldt die Gefolgschaft verweigert

Die Spieler des Vorjahresvierten verweigern ihren Trainer wiederholt die Gefolgschaft und konnten froh sein, dass der ersatzgeschwächte Gegner aus Dortmund im zweiten Durchgang mehrere Gänge zurückschaltete. "Das war nicht bundesligawürdig", nahm auch Sportdirektor Marcel Schäfer kein Blatt mehr vor den Mund, "das war eine unterirdische Leistung."

Ein weiterer Tiefpunkt dieser Saison, in der, wie Nationalspieler (!) Ridle Baku in dieser Woche einräumte, die Gier abhandengekommen ist. "Man kann vielleicht sagen, dass man ein bisschen satt war von der vorherigen Saison, dass man vielleicht ein, zwei Prozentpunkte weniger gemacht hat."

Ein Armutszeugnis, das nach Konsequenzen schreit. Die ersten werden eingeleitet - womöglich viel zu spät.