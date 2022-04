Kohfeldt: "Das geht einfach nicht, das war katastrophal heute"

Einen völlig gebrauchten Nachmittag erlebte der VfL Wolfsburg beim 1:6-Debakel bei Borussia Dortmund. Die Verantwortlichen waren maßlos enttäuscht.

Der richtige Rahmen dafür, die lange Negativserie von Wolfsburg gegen Dortmund (zwölf Niederlagen, ein Remis) zu beenden, sei das ausverkaufte Stadion, meinte Florian Kohfeldt noch vor dem Spiel optimistisch gegenüber "Sky".

Der Beginn ließ sich auch gut an, Lukas Nmecha verpasste einen Blitzstart (3.). Damit war es aber schon vorbei mit der Offensiv-Herrlichkeit des VfL. Zwar boten die Wölfe in den ersten 20 Minuten noch gut Paroli, dann aber nutzte der BVB in der Folge die Abwehrschwächen der indisponierten Niedersachsen gnadenlos aus und legte dem nicht immer glücklich agierenden Koen Casteels noch vor der Pause binnen 14 Minuten fünf (!) Tore ins (Oster-)Nest.

Es ist wieder passiert, was uns häufig passiert, heute vielleicht am krassesten. Florian Kohfeldt

"Es ist wieder passiert, was uns häufig passiert, heute vielleicht am krassesten. Dass wir nach einem ordentlichen Spiel letzte Woche alle mit fünf Prozent weniger Spannung da sind. Das geht einfach nicht, das war katastrophal heute", sagte der maßlos enttäuschte Kohfeldt.

Und kein Wunder, dass auch Marcel Schäfer stinksauer war. So eine Leistung sei eines VfL Wolfsburg nicht würdig, redete der Sportdirektor Klartext.