Kohfeldt: "Das finden wir nicht so toll"

Beim VfL Wolfsburg läuft es aktuell wieder etwas besser - obwohl die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt gemessen an der Gesamtlaufleistung das schwächste Team der Liga ist.

Wer gewinnt, hat nicht selten Recht. Deswegen könnten die Verantwortlichen beim VfL Wolfsburg die Laufdaten des vergangenen Wochenendes eigentlich ignorieren. Und doch stach es ins Auge: Während Union Berlin in der Volkswagen-Arena 120 Kilometer abriss, kam die siegreiche Heimmannschaft lediglich auf 112,58 Kilometer. Und auch bei den Sprints lag der Gast (253:215) deutlich vorne. Jedoch: Der VfL gewann dank eines Eigentores von Taiwo Awoniyi mit 1:0. Alles gut also? Mitnichten.

Wölfe laufen ligaweit am Wenigsten

"Man muss ehrlicherweise sagen, dass das etwas ist, was wir nicht so toll finden", erklärt Florian Kohfeldt auch beim Blick auf die Gesamtlaufleistung dieser Saison, die den VfL ligaweit als schwächstes Team in diesem Bereich aufweist. Ein Defizit, "das uns gewisse Dinge im Spiel nicht durchgehend über 90 Minuten auf den Platz bringen lässt". Ein Fitnessproblem sieht der Trainer darin zwar weniger, vielmehr aber scheint es auch eine Willenssache bei seinen Spielern zu sein. "Wenn das Spiel es erfordert, zum Beispiel unsere Partie in Frankfurt, sind wir in der Lage, das zu gehen", sagt Kohfeldt, der differenziert. "Den 40-Meter-Sprint zurück, um unser Tor zu verteidigen, den machen wir immer." Aber: "Den 40-Meter-Sprint in die Tiefe, um den Raum freizuziehen und den Mitspieler in die richtige Position zu bringen, den machen wir nicht immer. Dadurch entstehen Laufwerte, wie sie aktuell entstehen. Da sind wir noch in einem Prozess."

Vergleich mit Bayern München: "Laufen intensiv"

Wolfsburg läuft nicht viel, dennoch läuft es mittlerweile besser. In den vergangenen fünf Spielen sammelte das Kohfeldt-Team zehn Zähler - mehr gelaufen als der Gegner ist der VfL jedoch in keinem dieser Spiele. Was für den Trainer aber nur bedingt ein Problem darstellt. "Das beste Beispiel ist Bayern München. Sie laufen auch nicht so viel, aber sie laufen viel richtig und vor allem intensiv." Entscheidend sei für Kohfeldt deshalb weniger die Gesamtlaufleistung seiner Mannschaft als die intensiven Läufe und die Sprints - in beiden Bereichen bewegt sich der VfL im Bundesliga-Mittelfeld (13. und 9.). "Gegen den Ball machen wir sie, mit dem Ball machen wir viel zu wenig", sagt Kohfeldt und gibt vor: "Daran müssen wir arbeiten."