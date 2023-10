Koffi und die große Konkurrenz im SVE-Angriff

Die SV Elversberg trifft nach der Länderspielpause in einem richtungsweisenden Spiel auf Schlusslicht Eintracht Braunschweig. Ein Sturm-Routinier der Saarländer hat zuletzt wieder Fahrt aufgenommen.

Die SV Elversberg nutzte die Ligapause zu einem Testspiel beim Bundesligisten SV Darmstadt 98. Beim 2:4 setzten sowohl die SVE als auch die Gastgeber überwiegend Spieler ein, die zuletzt nicht zur Startelf zählten.

Beim Zweitligisten war einer davon Kevin Koffi: Der 37-Jährige war in den zurückliegenden Wochen nach einem Muskelfaserriss außer Gefecht, trainiert seit rund zwei Wochen aber wieder mit dem Team. Koffi, der in der Vorsaison noch sechs Treffer für die SVE erzielte, traf zum zwischenzeitlichen 1:2. Trotzdem wird der Ivorer am Freitag gegen Braunschweig wohl wieder auf der Bank Platz nehmen müssen - zu groß ist aktuell die Konkurrenzsituation in der Offensive.

Martinovic ist wieder fit

Zumal auch Neuzugang Dominik Martinovic wieder fit ist: Der von Waldhof Mannheim gekommene 26-Jährige kam nach einer überstandenen Bauchmuskelverletzung in den beiden jüngsten Ligaspielen gegen Fürth und in Kiel (je 1:1) zu seinen beiden ersten Zweitliga- Kurzeinsätzen. Insbesondere in der Partie bei Holstein Kiel deutete Martinovic an, dass er für Torgefahr sorgen kann.