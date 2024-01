Köster kritisch: "Wir scheitern immer wieder an uns selbst"

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft reist mit noch mehr Druck als erhofft zur Hauptrunde nach Köln weiter. Julian Köster zeigt sich kritisch ob des Auftritts gegen Frankreich - und sehnt den Tapetenwechsel herbei.

Aus Berlin berichtet Maximilian Schmidt

Wie schon beim zweiten Vorrundenspiel gegen Nordmazedonien (34:25) ging Julian Köster in der Anfangsphase gegen Olympiasieger Frankreich mustergültig voran, traf vorne viele richtige Entscheidungen. Generell ackerte der 23-jährige Kapitän des VfL Gummersbach beim 30:33 gegen den Rekord-Weltmeister in Angriff wie Abwehr unermüdlich. Entsprechend abgekämpft steht er anschließend in der Mixed Zone der Mercedes-Benz Arena.

"Es war eine starke kämpferische Leistung", lobt er eingangs, um dann doch kritisch anzufügen: "Wir verlangen den Franzosen alles ab, aber wir scheitern dann teilweise immer wieder an uns selbst." Die deutsche Mannschaft habe wiederholt "die Chance gehabt, in Führung zu gehen, die Führung auszubauen, dann schaden wir uns mit Fehlwürfen und technischen Fehlern selbst".

Verständlicherweise merkte Köster an, dass "das Spiel sich nicht mit den anderen beiden zuvor vergleichen" lasse. Doch wieder war Frankreich eine Nummer zu groß. Wie so oft in der Vergangenheit. Zu oft. Der letzte deutsche Pflichtspielsieg gegen Les Experts liegt fast auf den Tag genau elf Jahre zurück.

Trotz der Reisestrapazen freut sich Köster nun auf den Umzug von Berlin nach Köln. Der willkommene Tapetenwechsel ist für ihn besonders speziell. "Ich komme aus Köln und wohne in Köln, deswegen freue ich mich, da jetzt endlich spielen zu können", sagt er. Die vier Partien in der Hauptrunde gegen Island, Österreich, Ungarn und Kroatien gehe die DHB-Auswahl wie "Endspiele" an. "Wir wollen jedes Spiel gewinnen", unterstreicht Köster wenig überraschend. Das müsse "gerade bei einer Heim-EM" der Anspruch sein.

Empfang durch die "Roten Funken" - Fokus auf Island

Heimatgefühle dürften bei Köster direkt nach der Ankunft aufkommen. Wie der DHB ankündigte, wird die Mannschaft am Mittwoch von den "Roten Funken", einem Traditionskorps des Kölner Karnevals, empfangen. Party-Stimmung dürfte nach dem Dämpfer zum Vorrundenabschluss nicht aufkommen.

Doch das DHB-Team muss den Fokus ohnehin aufrechterhalten. Nun geht es wie bei vielen Turnieren üblich im Zwei-Tage-Rhythmus weiter. Am Donnerstagabend (20.30 Uhr) wartet mit Island eine "starke Mannschaft", von denen "fast alle in der Bundesliga spielen". Spezielle Tipps könnte sich Köster von seinem Vereinstrainer holen - Gudjon Valur Sigurdsson ist isländischer Rekordtorschütze mit über 1800 Länderspieltoren.