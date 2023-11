"Körperlich und mental die letzte Rille": Tuchel kritisiert nur den Spielplan

Thomas Tuchel wollte nach dem 4:2 über Heidenheim, bei dem seine Mannschaft zwischenzeitlich ein 2:0 verspielt hatte, keine Kritik üben, schließlich war sein Team "körperlich und mental" auf der letzten Rille unterwegs.

Wieder einmal mit nur sechs Feldspielern auf der Bank trat der FC Bayern gegen Aufsteiger Heidenheim an - kurzfristig hatte noch Leon Goretzka wegen muskulären Problemen passen müssen. In der ersten Formation gegen den Aufsteiger tauchten zudem Bouna Sarr (zum ersten Mal in der Bundesliga seit April 2021) und Startelf-Debütant Aleksandar Pavlovic auf.

Zu der weiterhin stark angespannten Personalsituation kamen zudem "eine frühe Anstoßzeit" nach dem Champions-League-Sieg gegen Galatasaray am Mittwoch sowie "viele, viele Wechsel" hinzu, wie Thomas Tuchel nach der Partie weitere schwierige Umstände am "Sky"-Mikrofon anführte. Deshalb hatte der Coach auch trotz einer zwischenzeitlich verspielten 2:0-Führung nach dem 4:2 über den Aufsteiger "keinen Anlass, Kritik zu üben", denn: "Körperlich und mental war es die letzte Rille."

Zwar gab Tuchel auch zu, dass der Rekordmeister "insgesamt viele Fehler" im eigenen Spiel hatte, dennoch war er "sehr froh und dankbar für die drei Punkte".

Fehler führen zu Gegentoren

Nach einer kontrollierten ersten Hälfte und zwei Toren schalteten die Bayern nach dem Seitenwechsel recht früh in den Verwaltungsmodus und leisteten sich dann die größten Fehler der Partie. Ein Ballverlust vom kurz zuvor eingewechselten Eric Maxim Choupo-Moting leitete einen Konter der Gäste ein, den Tim Kleindienst vollendete. Das 2:2 von Jan-Niklas Beste bereitete Min-Jae Kim mit einem katastrophalen Fehlpass genau in die Füße des Heidenheimer Top-Scorers vor.

"Er spielt jedes Spiel 90 Minuten seit Monaten, auch mit der Nationalmannschaft, er ist einfach müde", nahm Sportdirektor Christoph Freund den Innenverteidiger in Schutz. "Er ist ein bisschen am Limit und da passieren so Unkonzentriertheiten, ich glaube das ist irgendwie auch menschlich."

Von den zwei Gegentreffern innerhalb von drei Minuten wurden die Bayern aber noch einmal wachgerüttelt und gingen direkt wieder durch den eingewechselten Raphael Guerreiro in Führung. Es folgte mit die beste Phase der Münchner, die nun mit Tempo, das vorher oft gefehlt hatte, und guten Kombinationen agierten, sich weitere Chancen erspielten und durch Choupo-Moting den 4:2-Endstand herstellten.

Tuchel freut sich über Reaktion und verteilt Extra-Lob

"Die Reaktion nach dem 2:2 war absolut top. Dann nochmal eine Schippe draufzulegen", freute sich Tuchel, der speziell die Spieler seiner Mannschaft lobte, "die sich durchgebissen, die sich teilweise auch zur Verfügung gestellt haben", wie etwa Dayot Upamecano. Der Innenverteidiger hatte nach seiner Verletzung schon gegen Dortmund vor einer Woche früher als gedacht wieder ran gemusst, spielte anschließend in der Champions League 72 Minuten und gegen Heidenheim erneut 61.

Ein Sonderlob von Tuchel bekam Leroy Sané. Der Flügelspieler gehörte erneut zu den auffälligsten Bayern-Spielern und hatte mit zwei Vorlagen auf Harry Kane in der ersten Hälfte für den eigentlich beruhigenden Zwei-Tore-Vorsprung gesorgt. Nach dem Ausgleich habe er "nochmal aufgedreht und extrem positiv das Ruder rumgerissen" - und so für einen weiteren Sieg vor der Länderspielpause gesorgt.

Tuchel mosert über "glorreichen Spielplan"

Das Wort "Pause" in Länderspielpause ist aber relativ: Denn - mit Ausnahme der verletzten Spieler - sind bis auf Sarr alle Münchner mit ihren Nationalteams unterwegs. Auch danach geht die Terminhatz direkt weiter: Am 24. November, ein Freitagabend, sind die Bayern in der Bundesliga beim 1. FC Köln wieder gefordert.

Ein Umstand, der Tuchel später noch dazu verleitete, über den "glorreichen Spielplan" zu mosern: "Das ist natürlich eine sensationelle Ansetzung für den FC Bayern München." Für das Trainerteam biete sich zwar nun die Gelegenheit "für eine kleine Pause", allerdings sei das "große Aber, dass die ganze Mannschaft weg ist". Deshalb werde man sehr stark darauf schauen, "wann und wie sie zurückkommen".