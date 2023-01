"Körperlich passt alles": Dreßen startet in Wengen

Skirennfahrer Thomas Dreßen fühlt sich gut gerüstet für sein Weltcup-Comeback.

Beim Lauberhorn-Rennen wieder in Aktion: Thomas Dreßen. picture alliance/dpa/MAXPPP

Sein Gefühl sei "sehr gut", sagte der 29-Jährige in einer Mitteilung des Deutschen Skiverbands (DSV) vom Mittwoch mit Blick auf die legendären Lauberhorn-Rennen in Wengen am kommenden Wochenende.

"Körperlich passt alles. Von daher freue ich mich auf die nächsten Tage. Ich hoffe, das Wetter spielt mit, dass wir samstags die Abfahrt fahren können." Am Freitag steht für die Herren in der Schweiz zudem ein Super-G an.

Dreßen, der beste deutsche Speedfahrer und Sieger der berühmten Abfahrt von Kitzbühel 2018, hatte sich beim Weltcup in Gröden Mitte Dezember eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zugezogen. Nur wenige Wochen nach seinem Comeback infolge einer komplizierten Knie-Operation hatte er deshalb erneut pausieren müssen.

Für die alpine Ski-WM in Frankreich im Februar ist Dreßen allerdings schon qualifiziert.