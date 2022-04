"Körperlich nicht mehr in der Lage": Lina Bürger muss aufhören

Mittelfeldspielerin Lina Bürger vom SC Freiburg wird ihre Karriere im Sommer beenden.

"Leider bin ich körperlich nicht mehr in der Lage, Profisport zu betreiben und werde meine Fußballschuhe schweren Herzens an den Nagel hängen", sagte die 26-Jährige in einer Mitteilung des Frauen-Bundesligisten vom Donnerstag.

Bürger war nach neun Jahren bei der TSG Hoffenheim im Sommer 2020 nach Freiburg gewechselt. Nach einem guten ersten Halbjahr beim SC verletzte sie sich schwer am Knie und befindet sich seither in Reha.

Letztes Spiel am 20. Dezember 2020

Ihr letztes Pflichtspiel bestritt Bürger am 20. Dezember 2020 bei der 1:2-Niederlage bei Bayer 04 Leverkusen. Insgesamt kann die gebürtige Wiesbadenerin, die das Fußballspielen beim 1. FFC Frankfurt begann, auf 75 Spiele in der Frauen-Bundesliga zurückblicken, in denen sie vier Treffer erzielte.