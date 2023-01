"Körperbetont und torgefährlich": Janssen stürmt künftig in Meppen

Der SV Meppen hat seinen ersten Winter-Neuzugang präsentiert. Vom Regionalligisten Lohne kommt ein Angreifer.

Mittelstürmer Marek Janssen unterschrieb beim SV Meppen einen Vertrag über eineinhalb Jahre. Der in Jemgum (Ostfriesland) geboren 25-Jährige kommt vom Regionalliga-Aufsteiger TuS Blau-Weiß Lohne, für den er in der laufenden Saison in zwölf Einsätzen acht Tore erzielte und zweitbester Schütze hinter dem Neu-Bielefelder Christopher Schepp (zwölf) war. Janssens Werdegang führte ihn über Leer, Papenburg, Delmenhorst (Aufstieg in die Regionalliga) und Lohne quer durch Niedersachsen, wo er nun auch bei seiner ersten Profistation bleibt.

Körperbetont und torgefährlich

SVM-Sportvorstand Heiner Beckmann sagte nach der Vertragsunterzeichnung: "Wir freuen uns sehr, dass Marek jetzt zum Drittligateam gehört. Mit seinem körperbetonten Spiel und seiner Torgefahr, die von ihm ausgeht, wird er uns verstärken. Besonders schön ist, dass Marek dazu noch ein Junge aus der Region ist."

Cheftrainer Stefan Krämer, der Janssen schon vor dem Jahreswechsel intensiv unter die Lupe nehmen konnte, ergänzte: "Marek ist ein wuchtiger, großer Stürmer, der in der Hinrunde der Regionalliga viele Tore erzielt hat. Sowohl im Probetraining als auch im Testspiel gegen Werder Bremen hat er sich bei uns sehr gut präsentiert. Wir sind froh, dass die Verpflichtung jetzt so kurzfristig funktioniert hat. Wir erhalten mit Marek eine weitere wichtige offensive Alternative."

"Lust aufs Gewinnen"

Der Spieler blickt der neuen Karriere-Station mit Vorfreude entgegen, schließlich sei der SVM "ein Klub aus meiner Region und ein großes Aushängeschild". Seine Prämisse im Hinblick auf den Abstiegskampf, der ihn im Emsland erwartet: "Die Lust auf das Gewinnen muss größer sein als die Angst vor dem Verlieren. Ich bin überzeugt, dass wir als Mannschaft den Klassenerhalt schaffen." Meppen belegt aktuell den 19. und vorletzten Rang in der 3. Liga.