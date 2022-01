"Körper hat Schock bekommen": Osaka verzichtet auf Halbfinale

Die frühere Weltranglisten-Erste Naomi Osaka hat beim Tennis-Turnier in Melbourne auf ihr Halbfinale verzichtet. Die 24 Jahre alte Japanerin trat am Samstag zu ihrer Partie gegen die Russin Veronika Kudermetowa nicht an.

Naomi Osaka hat auf ihr Halbfinale beim WTA-Turnier in Melbourne verzichtet. Getty Images