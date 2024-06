Koerdt unterschreibt Profivertrag

Der VfL Bochum hat Lennart Koerdt zum Profi befördert. Der 19-jährige Mittelfeldspieler wechselte 2019 in die Jugend des Bundesligisten, wo er zunächst in der U 15 spielte. Profi-Luft durfte der Youngster bereits in der vergangenen Saison schnuppern, trainierte er doch mehrfach bei der Lizenzmannschaft mit und lief außerdem in Testspielen auf. "Natürlich ist der Sprung aus der U 19 in die Bundesliga ein großer, aber ich bin bereit, im Training hart an mir zu arbeiten und alles für meinen Traum zu geben", wird Koerdt auf der Vereinshomepage zitiert.