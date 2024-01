Körber wechselt zum Kleeblatt

Die SpVgg Greuther Fürth hat einen neuen Keeper verpflichtet. Von Hansa Rostock wechselt Nils-Jonathan Körber zum Kleeblatt, der ehemalige U-21-Nationalspieler erhält einen Vertrag bis 2026. In Rostock war der 27-Jährige bislang die Nummer 2 hinter Markus Kolke, in der aktuellen Saison kam er auf zwei Einsätze in der 2. Liga (kicker-Notenschnitt 3,5). Auch in Fürth wird er sich ins zweite Glied einordnen und Jonas Urbig vertreten. Der bisherige Ersatztorwart Andreas Linde steht vor einer Rückkehr in die schwedische Heimat.