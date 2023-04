Koepka und Amateur Bennett wieder stark - Bäume stürzen auf den Platz

Altstar Bernhard Langer droht beim US Masters in Augusta am Cut zu scheitern. Einer 75 zum Auftakt folgte am Freitag eine 74er-Runde. Das Wetter sorgte an Tag 2 für Kapriolen.

Hier geht nichts mehr: Umgestürzte Bäume am 17. Loch. Getty Images

Der 65-jährige Langer, der bei dem Prestigeturnier bereits zum 40. Mal dabei ist, spielte am Karfreitag eine 74er-Runde und zeigte sich dabei im Vergleich zum Auftakt am Donnerstag (75) leicht verbessert. Mit insgesamt fünf Schlägen über Par ist Langers Aus nach zwei Runden jedoch so gut wie sicher.

Um doch noch weiterzukommen, müssen zahlreiche vor Langer platzierte Spieler auf ihren zweiten Runden einbrechen. Dem Anhausener, zweimaliger Masters-Sieger, gelangen in der zweiten Runde zwei Birdies, jedoch leistete er sich vier Bogeys, die ein besseres Ergebnis verhinderten. Die Spieler unter den besten 50 qualifizieren sich für die finalen Runden auf dem Par-72-Kurs.

Die zweite Runde konnte nicht zu Ende gespielt werden. Weil Bäume auf den Kurs gefallen sind, wurde das Turnier unterbrochen. Wie auf Fernsehaufnahmen zu sehen war, stürzten zwei Pinien links vom Abschlag auf Bahn 17 um. Nach Angaben des übertragenden TV-Senders ESPN wurde niemand verletzt. Zuschauer des traditionsreichen Golfturniers hatten ihre Stühle in unmittelbarer Nähe der Stelle aufgestellt, an der die Bäume umstürzten. Das Masters war zuvor bereits für 21 Minuten unterbrochen gewesen, weil es eine Blitz- und Gewittergefahr gab.

Einziger Amateur im Feld: Sam Bennett spielt ganz stark auf. Getty Images

Koepka bleibt ohne Bogey - Bennett spielt 68

Ganz vorne lag zu diesem Zeitpunkt Brooks Koepka, einer der "LIV-Rebellen", der der PGA-Tour den Rücken gekehrt hat und nun in der lukrativen, aber wegen des saudischen Einflusses umstrittenen LIV-Tour spielt. Der US-Amerikaner, der zum Auftakt mit einer 65 geglänzt hatte, ließ am Freitag eine bogeyfreie 67 folgen. Er liegt damit zwölf Schläge unter Par.

"Es war sehr solide, ich habe nicht wirklich viel falsch gemacht", sagte Koepka: "Auf den Par-fünf-Löchern muss man auf den Birdie gehen und die Chance nutzen. Das ist mir gut gelungen."

Amateur Sam Bennett sorgte wie schon am Vortag (geteilter Sechster) auch in der zweiten 18er-Schleife für positive Schlagzeilen. Der 23-jährige Texaner, der eine Grußbotschaft seines verstorbenen Vaters als Tattoo auf dem Unterarm trägt, kam am Freitag mit einer 68 ins Klubhaus und verbesserte sich auf minus 8. Damit liegt der Underdog im absoluten Vorderfeld des Klassements.

Katastrophenstart für McIlroy

Superstar Tiger Woods hatte zum Einstand unter Schmerzen am rechten Bein eine 74 gespielt, für den US-Amerikaner war es die schlechteste Auftaktrunde bei einem US Masters seit 18 Jahren. Woods steht damit in der zweiten Runde unter großem Druck, die ersten elf Bahnen bis zum Abbruch spielte er Par.

Neben Langer und Woods droht auch Rory McIlroy das frühe Aus. Der Mitfavorit aus Nordirland, der am Donnerstag eine 72 gespielt hatte, begann am Freitag mit gleich vier frühen Bogeys und leistete sich am Ende eine 5 über - das Wochenende in Augusta wird wohl ohne McIlroy stattfinden.