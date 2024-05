Koepfer wirft in Lyon den an Nummer eins gesetzten Humbert raus

Dominik Koepfer hat in der Vorbereitung auf die French Open beim ATP-Turnier in Lyon für eine Überraschung gesorgt. Der 30-Jährige bezwang den top-gesetzten Ugo Humbert und steht nun im Viertelfinale. Bei den Damen ist Laura Siegemund in Rabat erfolgreich.

Steht in Lyon im Viertelfinale: Dominik Koepfer. IMAGO/justpictures.ch