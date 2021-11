Koepfer wehrt sieben Matchbälle ab und besiegt Murray

Der deutsche Davis-Cup-Spieler Dominik Koepfer hat beim Masters-Series-Turnier in Paris nach einem packenden Erstrunden-Fight gegen Andy Murray die nächste Runde erreicht.

In einem spektakulären Duell über 3:01 Stunden rang der 27 Jahre alte Tennisspieler aus Furtwangen am Montag den ehemaligen Weltranglisten-Ersten aus Schottland nach der Abwehr von sieben Matchbällen mit 6:4, 5:7, 7:6 (11:9) nieder. Koepfer war eigentlich in der Qualifikation für das letzte Masters-Turnier der Saison gescheitert, rutschte aber als sogenannter Lucky Loser noch in das Hauptfeld. Weitere deutsche Teilnehmer sind Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff.

Gegen Murray nutzte Koepfer nach umkämpften drei Stunden seine erste Chance zum Matchgewinn. Das Turnier ist mit 2,6 Millionen Euro dotiert.