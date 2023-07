Koepfer wehrt drei Matchbälle ab - und gewinnt eine Stunde später

Beim ATP-Turnier in Atlanta hat Dominik Koepfer ein beeindruckendes Comeback geschafft. Daniel Evans hatte den Deutschen zu zwei Zeitpunkten am Rande einer Niederlage. Am Ende jubelte aber Koepfer.

2:6, 4:5 und 0:40 - viel Hoffnung ließ der Spielstand Dominik Koepfer in seinem Achtelfinale des ATP-Turniers in Atlanta nicht. Drei Matchbälle besaß sein Gegner Daniel Evans aus Großbritannien, der an Nummer drei gesetzt und somit ohnehin favorisiert ins Match gegangen war.

Ein Fehler von Koepfer hätte gereicht, um seinen Auftritt im US-Bundesstaat Georgia zu beenden. Doch Fehler kamen keine. Der 29 Jahre alte Deutsche gewann das Aufschlagspiel doch noch, glich zum 5:5 aus und holte sich den zweiten Satz schließlich im Tie-Break.

Erst der zweite Sieg auf ATP-Niveau in diesem Jahr

Der Widerstand bei Evans war nach diesem Nackenschlag dennoch alles andere als gebrochen. Im Entscheidungssatz führte der Weltranglisten-30. wieder mit 4:1, schien mit Verzögerung also doch das Viertelfinalticket zu buchen. Doch er hatte die Rechnung ohne den nie aufgebenden Koepfer gemacht.

Der breakte in der Folge Evans zweimal in Serie. Nach einer Energie- und Willensleistung über 2:32 Stunden stand schließlich ein 2:6, 7:6, 6:4 für Koepfer. Dessen letzten Aufschlag beim Matchball ließ Evans recht regungs- und einsatzlos an mehr oder weniger passieren.

Zuvor hatte Koepfer gegen John Isner in der 1. Runde seinen ersten Matchgewinn auf der ATP Tour in diesem Jahr überhaupt gefeiert. 2022 war der gebürtige Furtwanger durch eine Verletzung am linken Schlagarm in der Weltrangliste weit zurückgefallen. Über die zweitklassige Challenger Tour arbeitete er sich 2023 zurück in die Top 100 (derzeit Platz 88) und ins Hauptfeld von Wimbledon.