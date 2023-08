Koepfer verpasst Finale in Los Cabos

Der Lauf von Dominik Koepfer beim ATP-Turnier in Los Cabos endete im Halbfinale.

Finale verpasst: Dominik Koepfer in Los Cabos. AFP via Getty Images

Der 29-Jährige aus Furtwangen verlor im mexikanischen Los Cabos gegen den an Position fünf gesetzten Australier Alex de Minaur mit 2:6, 7:6 (7:5), 1:6 und muss die Hoffnungen auf seinen ersten Turniersieg auf der Tour vorerst begraben.

De Minaur verwandelte nach 2:25 Stunden seinen ersten Matchball. Koepfer verpasste damit den erstmaligen Einzug in das Finale eines ATP-Turniers. Der 29-Jährige untermauerte beim mit knapp 950.000 US-Dollar dotierten Hartplatz-Turnier dennoch seine gute Form, die er auch bei den US Open (ab 28. August) unter Beweis stellen will.

Zurück in den Top 100

Nach langwierigen Verletzungsproblemen am linken Schlagarm liefert der Davis-Cup-Spieler wieder konstant Ergebnisse ab und kletterte in der Weltrangliste zurück in die Top-100.