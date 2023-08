Koepfer stürmt in Mexiko ins Halbfinale - Tsitsipas zieht mit Mühe nach

Dominik Koepfer hat seinen Lauf beim ATP-Turnier im mexikanischen Los Cabos fortgesetzt und das Halbfinale erreicht. Dort wird er erstmals Außenseiter sein.

Jetzt wartet Alex de Minaur: Dominik Koepfer will in Los Cabos noch mehr. Getty Images

Dominik Koepfer hat beim ATP-Turnier im mexikanischen Los Cabos das Halbfinale erreicht. Der 29-Jährige setzte sich am Donnerstag (Ortszeit) gegen den US-Amerikaner Aleksandar Kovacevic mit 6:4, 7:5 durch und ist nur noch zwei Siege von seinem ersten ATP-Turniersieg entfernt.

Koepfer trifft nun auf den Australier Alex de Minaur, der den US-Profi Tommy Paul in drei Sätzen bezwang. De Minaur ist in Los Cabos an Position fünf gesetzt, Koepfer an Nummer sieben. Damit steht dem Deutschen nun das erste Match als Außenseiter bevor.

Tsitsipas hat größte Mühe

Der topgesetzte Stefanos Tsitsipas kämpfte in der Night Session gegen Nicolas Jarry aus Chile ums Weiterkommen - und hatte größte Mühe. Nach verlorenem ersten Satz inklusive drei eigenen vergebenen Satzbällen ging es für den Griechen auch im zweiten in den Tie-Break.

Erst im Entscheidungssatz wurde es schließlich klarer: 6:7, 7:6, 6:2 stand am Ende für Tsitsipas zu Buche, der nun auf Borna Coric oder Ilya Ivashka trifft.

Das Hartplatzturnier im mexikanischen Teil von Kalifornien ist mit fast 950.000 Dollar dotiert.