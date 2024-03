Koepfer schlägt Humbert und trifft auf Medvedev

Dominik Koepfer setzt sich in Miami gegen Ugo Humbert durch. In der nächsten Runde trifft er auf Daniil Medvedev.

Dominik Koepfer hat sich als erster deutscher Tennis-Spieler für das Achtelfinale des Masters-Turniers in Miami qualifiziert. Der 29-Jährige bezwang am Sonntag (Ortszeit) beim Hartplatzturnier den an 14. Position gesetzten Franzosen Ugo Humbert nach 2:14 Stunden mit 3:6, 6:4, 6:3. Im Achtelfinale bekommt es Kopefer am Dienstag mit Titelverteidiger Daniil Medvedev zu tun.

Zuvor hatte Koepfer in Miami mit dem Argentinier Sebastian Baez ebenfalls einen gesetzten Spieler ausgeschaltet. Der Schwarzwälder steht zum ersten Mal seit November 2021 wieder in einem Achtelfinale eines Masters-Turniers der 1000er-Reihe.