Koepfer scheitert in Winston-Salem an Lehecka

Mit Dominik Koepfer ist der letzte deutsche Teilnehmer beim ATP-Turnier in Winston-Salem ausgeschieden.

Dominik Koepfer ist beim ATP-Turnier in Winston-Salem im Achtelfinale ausgeschieden. Gegen Jiri Lehecka aus Tschechien unterlag der 29 Jahre alte Tennis-Profi aus Furtwangen am Mittwoch (Ortszeit) in zwei Stunden 3:6, 6:3, 4:6.

Kurz vor dem Start in die US Open am kommenden Montag war Koepfer neben Yannick Hanfmann der einzige deutsche Teilnehmer. Hanfmann war in der Runde zuvor ausgeschieden.

Maria noch im Rennen

Beim WTA-Event in Cleveland erreichte Tatjana Maria unterdessen kampflos das Viertelfinale und trifft dort auf Leylah Fernandez.

Die beiden Hartplatz-Turnier in den USA sind die letzten Härtetests für den Grand-Slam-Abschluss des Jahres, die US Open in Flushing Meadows. Im "Big Apple" werden am Donnerstag die Hauptfeld-Paarungen ausgelost.