Koepfer profitiert von Auger-Aliassimes Aufgabe in Halle

Unter anderem in Halle (Westfalen) stimmen sich die Profis in der neuen Woche auf Wimbledon ein. Dominik Koepfer eröffnete das Turnier gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime, der Auftritt endete aber vorzeitig.

Dominik Koepfer steht beim ATP-Turnier in Halle (Westfalen) im Achtelfinale. Der Wildcard-Inhaber profitierte am Montag beim Auftakt von der Aufgabe seines Gegners Felix Auger-Aliassime. Beim Stand von 6:4, 4:3 für den Deutschen signalisierte der Kanadier, dass es nicht weitergehe.

Einige Minuten zuvor war er bei einem Richtungswechsel weggerutscht und hatte sich etwas das Knie verdreht. Als Nummer 18 der Weltrangliste war Auger-Aliassime in Halle an Position 8 gesetzt. In der nächsten Runde erwartet Koepfer nun ein Match gegen Arthur Fils aus Frankreich oder Tomas Machac aus Tschechien.

Zverev und Co. greifen am Dienstag ein

Dass der 30-Jährige in der vergangenen Woche in Stuttgart schon Praxis auf Rasen gesammelt hatte, merkte man ihm an. Im Gegensatz dazu hatte Auger-Aliassime seit den French Open auf Sand pausiert. Nach starker Vorstellung mit frühem Break im ersten Satz lag Koepfer bei Ende des Matches auch im zweiten Satz mit einem Break vorne.

Aus deutscher Sicht sind auch der hinter Jannik Sinner an Nummer 2 gesetzte Alexander Zverev sowie Jan-Lennard Struff, Oscar Otte und Henri Squire in Halle am Start, greifen allerdings allesamt erst am Dienstag ein.