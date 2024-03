"Köpfe lüften" beim ThSV Eisenach

Mit einem Remis gegen Hannover-Burgdorf verabschiedete sich der ThSV Eisenach in die kurze Länderspiel-Pause der Handball Bundesliga. Der Aufsteiger will kurz Luft holen und dann im Kampf um den Klassenverbleib nachlegen.

"Ein schönes Gefühl, endlich einmal belohnt worden zu sein", erklärt Misha Kaufmann, der Coach des ThSV Eisenach. Mit dem Punktgewinn beim 31:31 über den Tabellen-Sechsten TSV Hannover-Burgdorf verließen die Wartburgstädter die Abstiegsränge, verabschiedeten sich auf dem 16. Tabellenplatz in eine kurze Punktspielpause der Handball Bundesliga.

"Meine Jungs haben sich das hart erarbeitet. Die eigene Erwartungshaltung ist sehr hoch", fügt der Schweizer in Diensten der Thüringer hinzu. Und die Arbeit ruhte nicht: Während Manuel Zehnder (mit der Schweiz), Yoav Lumbroso (Israel) und Simone Mengon (Italien) während dieser Woche in die Auswahltrikots ihrer Heimatländer schlüpfen, trafen sich ihre Teamkollegen des ThSV Eisenach zu drei intensiven Trainingstagen.

"Wir haben an Problemen gearbeitet, im Abwehrverband und beim Rückzug, haben aber auch viel miteinander gesprochen", berichtet Misha Kaufmann. Zugleich stand die Vorbereitung auf das Auswärtsspiel am 24. März 2024 in Leipzig auf der Tagesordnung. "Die Mannschaft hat nun ein paar Tage Pause, um den Kopf zu lüften, um mit neuer Energie am Montagmorgen wieder zu starten", erklärt Misha Kaufmann.

Ein kurzes Durchatmen beim ThSV Eisenach. Die bei ihren Nationalmannschaften weilenden Spieler werden zu Wochenbeginn zurückerwartet. Dann liegt der Fokus aber wieder auf dem Handball und auf dem bevorstehenden Ostduell in Leipzig am Sonntag, den 24. März - danach folgt ein weiterer Ost-Schlager mit dem Heimspiel gegen den SC Magdeburg am 31. März.

Misha Kaufmann und Geschäftsführer Rene Witte reisen am Wochenende nach Hannover. Die Trainer und Geschäftsführer der Bundesligavereine treffen sich in der niedersächsischen Landeshauptstadt zu einer Tagung und werden sicherlich auch bei den Spielen der Olympia-Qualifikation in der ZAG Arena vor Ort sein.

Nächste Spiele des ThSV Eisenach

"Die HBL hat kürzlich weitere Punktspiele terminiert. Noch nicht terminiert sind die Spieltage 32 und 33 im Monat Mai 2024. Das betrifft für die Eisenacher das Heimspiel gegen die SG Flensburg-Handewitt und das Auswärtsspiel beim HSV Hamburg", so der ThSV Eisenach.