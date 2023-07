Könnte Harry Kane auch in EA SPORTS FC 24 zum Bayern-Torjäger werden?

Harry Kane könnte der nächste Top-Star der Bundesliga werden. Die Bayern wollen den englischen Nationalspieler, der den Münchnern sowohl auf dem realen als auch virtuellen Feld helfen könnte.

Zurück zu den Wurzeln beim FC Bayern München. Nachdem mit Robert Lewandowskis Transfer zu Barcelona ein klassischer Neuner wegfiel und das Projekt mit Sadio Mané gescheitert ist, wollen die Münchner wieder einen Strafraumstürmer holen. Ganz oben auf der Wunschliste: Harry Kane.

Toptorjäger mit hohem Gesamtrating

Zwar seien sich Spieler und Klub bereits einig, jedoch zögert Tottenham Hotspur noch, das Angebot anzunehmen. Einen Durchbruch bei den Verhandlungen könnte es eventuell diese Woche geben. Unbestritten gehört der 29-Jährige zu den besten der Welt - wurde mit 30 Treffern hinter Haaland (36) zweitbester Torschütze der Premier League. Zahlen, die er sicherlich auch in der Bundesliga erreichen kann - und in EA SPORTS FC 24?

Vorweg: Die Ratings der Spieler sind bisher nicht bekannt. Eine große Abwertung ist aufgrund der Leistungen Kanes jedoch nicht zu erwarten. Daher sollte der englische Nationalspieler auch in EA SPORTS FC als klassische Neun mit sehr hohem Rating abgebildet werden. Zwar nicht schnell, dafür mit herausragender Physis und einem starkem Abschluss per Kopf und Fuß.

In FIFA 23 mit einer 89 bewertet, wäre Kane mit einem gleichen Rating oder auch mit ein, zwei Zählern weniger in FC 24 prompt Startspieler in Bayerns virtueller Elf. Ob 4-2-3-1 oder 4-3-3 - Kane muss per Flanke oder Anspiel in Szene gesetzt werden. Er ist auch in der Fußballsimulation keiner, der aus der Tiefe zum Tor ziehen sollte - 67 Beschleunigung und 70 Sprint reichen dafür nicht.

Starke Vorlagengeber

Mit 93 im Abschluss und 87 beim Kopfball geht es darum, Kane im Strafraum freizuspielen. Mit Jamal Musiala, Serge Gnabry, Kingsley Coman oder auch Leroy Sané hat der FC Bayern München sowohl real als auch virtuell die passenden Akteure dafür. Vor allem im 4-2-3-1 könnten auch die Außenverteidiger mit einbezogen werden - künftig eventuell dann auch Kyle Walker? Nicht zuletzt ergäbe sich durch Kane auch eine weitere Option, vor allem gegen tief stehende Gegner. Ist das der Fall, könnte Joshua Kimmich einen langen Ball spielen, den Kane festmacht und weiterleitet.

Auf dem realen Feld bekämen die Bayern einen Top-Star, der an die Zeiten um Robert Lewandowski erinnern könnte. Virtuell steht erfolgreichen Zeiten ebenfalls kaum etwas im Wege.