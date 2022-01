"Können Wunsch nachvollziehen": Al Ghaddioui verlässt den VfB gen Zypern

Hamadi Al Ghaddioui kehrt Deutschland den Rücken. Der Angreifer des VfB Stuttgart wechselt nach Zypern.

Nun hat es auch der VfB bestätigt: Hamadi Al Ghaddioui verlässt Stuttgart nach zweieinhalb Jahren und schließt sich dem Pafos FC an, der momentan Fünfter der ersten zyprischen Liga ist. Der VfB erhält für den Angreifer, dessen Vertrag im Sommer ausgelaufen wäre, nach kicker-Informationen eine kleine Ablöse im fünfstelligen Bereich.

Beim VfB war Al Ghaddioui in der Hinrunde zehnmal zum Einsatz gekommen und hatte dabei vier Scorerpunkte gesammelt (zwei Tore, zwei Assists; kicker-Notenschnitt 4,44). Durch die Rückkehr von Sasa Kalajdzic hätte dem 31-jährigen Deutsch-Marokkaner allerdings ein schweres Rest-Halbjahr in Stuttgart bevorgestanden.

"Hamadi war in den vergangenen Jahren auf und auch neben dem Platz ein wichtiger Faktor in unserem Kader", sagte Sportdirektor Sven Mislintat zum Abschied. "Er hatte einen großen Anteil am direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga und hat sich auch in Phasen mit wenig Einsatzzeiten immer im Sinne der Mannschaft verhalten. Jetzt bietet sich Hamadi die interessante Möglichkeit, im Ausland neue Erfahrungen zu sammeln und bei entsprechendem sportlichen Erfolg mit Pafos in der Liga auch auf europäischer Ebene zu spielen. Vor diesem Hintergrund können wir seinen Wechselwunsch nachvollziehen und haben dem Transfer zugestimmt."

Insgesamt kommt Al Ghaddioui in Deutschland auf 16 Bundesliga-, 66 Zweitliga-, 20 Drittliga- und 185 Regionalligaspiele für den VfB, Jahn Regensburg, die Sportfreunde Lotte, Borussia Dortmund II, den SC Verl und Bayer Leverkusen II.