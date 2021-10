"Können wachsen": Scheuer begrüßt den Modus

Am Dienstagabend sind die Frauen des FC Bayern mit einem 0:0 bei Benfica Lissabon in die neue Champions-League-Gruppenphase gestartet. Hinterher nannte Trainer Jens Scheuer das Ergebnis "leistungsgerecht" - und erklärte, was er vom neuen Modus hält.

Nullnummer zum Auftakt: Am Dienstagabend trennten sich die Bayern-Frauen mit einem Remis von Benfica Lissabon. imago images