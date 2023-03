"Können Sie dem Manager mein Taschengeld geben?": Die Verrücktheiten der Grimsby-Fans

Grimsby ist in England unter anderem für eine hohe Arbeitslosenquote bekannt. Nun sorgen die Einwohner und Anhänger von Grimsby Town aber mal wieder für positive Schlagzeilen.

Ein Viertligist wirft ein Team aus der Premier League aus dem FA Cup, erstmals schaltet eine Mannschaft im FA Cup fünf Mannschaften aus einer höheren Liga aus, und der Verein steht nach 84 Jahren mal wieder im Viertelfinale des englischen Pokals. Und dennoch stahlen trotz eines historischen 2:1 in Southampton die mitgereisten Fans von Grimsby Town ihren Spieler erneut ein wenig die Show.

Denn mehr als 4.000 Anhänger nahmen die 370 Kilometer auf sich und machten die Partie im St. Mary's praktisch zu einem Heimspiel. "Wir waren so laut, dass man meinen könnte, das Spiel fände im Blundell Park (Stadion von Grimsby Town, Anm. d. Red.) statt", erklärte Luke Green, Journalist für "GrimsbyLive". Traditionell unterstützten die Fans ihr Team aber nicht nur mit Fangesängen, sondern auch mit zahlreichen aufblasbaren Fischen.

Wenn wir ein Katalysator sein und jedem in der Stadt helfen können, dann wollen wir die Rolle spielen. Jason Stockwood

Der Ursprung dieser Tradition stammt aus dem Jahr 1989. Damals scherzte der Sportreporter Nigel Lowther nach einem Sieg von Grimsby Town, dass er sich aufblasbare Fische bestellen würde. Diese Idee gefiel den Fans, sodass "Harry Haddock" - wie die Mariners ihr "Maskottchen" nennen - den aktuellen Viertligisten immer zu wichtigen Spielen begleitet.

"Harry Haddock" steht sinnbildlich für die Einwohner der Stadt, die in den 1950er Jahren den größten Fischerhafen der Welt besaß. Denn obwohl die Lebensverhältnisse seitdem schlechter geworden sind, verlieren sie ihre Freude nicht. "Wenn wir ein Katalysator sein und jedem in der Stadt helfen können, ein paar Zentimeter größer zu werden, so wie wir alle heute Abend, dann ist das die Rolle, die wir spielen wollen", erläuterte Jason Stockwood, Vorsitzender von Grimsby Town, nach dem Southampton-Spiel die Bedeutung des Klubs für die Stadt im Interview mit "BBC".

Crowdfunding-Kampagne bringt 110.000 Pfund für neue Spieler

Wie bedeutsam der Verein für seine Anhänger ist, verdeutlichte eine Crowdfunding-Kampagne der Fanorganisation im Jahr 2015. Auslöser war die Niederlage im Play-off-Finale um den Aufstieg in die League Two gegen Bristol Rovers im Elfmeterschießen. "Als wir das Play-off-Finale verloren, spürten wir, dass die Leute das Positive herausnahmen, anstatt negativ zu sein", erläuterte Dave Roberts, der zur Fanorganisation "The Mariners Trust" gehört, gegenüber dem "Guardian".

Ziel der Aktion sei es gewesen, 20.000 Pfund für neue Spieler zu sammeln. Bereits am ersten Tag erreichte die Kampagne diese Marke und Roberts spürte, dass es etwas "Besonderes" werden würde. Insgesamt kamen 110.000 Pfund zusammen von zahlreichen verschiedenen Menschen - sogar ein kleiner Junge spendete. "Können Sie dem Manager mein Taschengeld von vier Pfund geben, damit wir aufsteigen können?'", verriet Roberts den Inhalt eines Spendenbriefes, dessen Absender ein junger Grimsby-Fan war.

Der Plan ging auf: Am Ende der Saison 2015/16 kehrte Grimsby nach sechs Jahren Abstinenz in die League Two zurück. Aktuell befindet sich der Verein in eben dieser vierten englischen Liga im unteren Tabellenmittelfeld, nachdem im vergangenen Sommer der direkte Wiederaufstieg gelungen war.

Ich habe uns in Anfield, in Newcastle und mehrmals in Wembley gewinnen sehen, also habe ich großes Glück. Bruce Fenwick

Daher war der Sieg in Southampton für die jüngeren Anhänger wie den Journalisten Green, die den Klub nur aus der League Two und aus anderen "kleineren" Ligen kennen, der "schönste Moment in ihrer Zeit als Anhänger von Town". Die älteren hingegen erinnerten sich nach dem 2:1 an weitaus bedeutendere Spiele der Vereinsgeschichte zurück. "Ich habe in den letzten Jahren eine Menge Mist gesehen, aber ich habe uns in Anfield, in Newcastle und mehrmals in Wembley gewinnen sehen, also habe ich großes Glück", so der 47-jährige Bruce Fenwick, der gemeinsam mit seiner elfjährigen Tochter im St. Mary's war.

Nun soll am Sonntag (15.15 Uhr) sicherlich ein weiterer Sieg für diese Auflistung folgen. Im Viertelfinale reist Grimsby erneut zu einem Premier-League-Team an die Südküste - diesmal nach Brighton. Zum Gastspiel bei den Seagulls dürften sogar noch mehr Anhänger anreisen, da die Partie anders als im Achtelfinale am Wochenende stattfindet. Für Erstaunen wird die große Unterstützung bei dem Team dann aber schon nicht mehr sorgen. "Es ist selten, dass wir nicht tausend Fans mitnehmen. Wir nehmen es nicht als selbstverständlich hin, aber es kommt ein Punkt, an dem es einen nicht mehr überrascht", verriet Trainer Paul Hurst.

Dennoch setzt der Support mit den zahlreich aufblasbaren Haddocks nochmal mehr Energie frei. "Es ist ziemlich surreal, aber es gibt uns Jungs auf jeden Fall Auftrieb", sagte Gavan Holohan, der gegen die Saints doppelt traf, der "Irish Post". Diesen Auftrieb benötigt die Mannschaft gegen Brighton auch, damit die humorvollen Fans weiter vom FA Cup träumen dürfen. Das Finale findet dann in Wembley statt.