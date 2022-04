"Können nicht guten Gewissens sagen, dass dies eine WM für alle ist"

Eine Gruppe von LGTB+-Vertretern hat sich zur Winter-WM 2022 in Katar geäußert - mit klaren Worten.

Die WM in Katar ist im Blickpunkt vieler - auch der LGTB+-Szene. picture alliance/dpa

Ein grenzübergreifender Zusammenschluss mehrerer LGTB+-Verbände hat Bedenken zur Weltmeisterschaft in Katar geäußert. Die Community werde nicht ernstgenommen von der FIFA und dem Obersten Komitee in Katar. Schon konkrete "Zusicherungen, wie LGBT+-Fans, Spieler, Journalisten und Mitarbeiter in einem Land geschützt werden sollen, das ihre Existenz kriminalisiert", habe es nicht gegeben.

"Weltmeisterschaft für alle"? - Eher "wenig Bemühungen"

"Ohne Angst um unsere Sicherheit und mit Freiheit vor Verfolgung" zur WM nach Katar zu gelangen, sei schlicht nicht möglich. Es habe "wenig Bemühungen der Organisatoren gegeben, sich proaktiv mit den Bedenken auseinandersetzen zu wollen". Die Parole, das "dies eine Weltmeisterschaft für alle ist" habe man stattdessen zu hören bekommen. Es sei mehr abgelenkt, als über die Menschenrechte in Katar gesprochen worden. "Alles, was wir leider von den Verantwortlichen gesehen haben, sind Slogans, keine Sicherheit [...], Vermeidung und nicht Handeln." Dies sei schlicht nicht gut genug. "Wir haben keine Details darüber gesehen, wie unsere Trans+-Mitglieder bei Sicherheitskontrollen mit Respekt behandelt werden sollen; keine Garantien gehört, dass LGBT+-Personen nicht wegen ihrer Existenz verhaftet werden."

Wir haben keine Garantien gehört, dass LGBT+-Personen nicht wegen ihrer Existenz verhaftet werden.

Die Schlussfolgerung der Mitteilung, die das Bündnis am Freitag veröffentlicht hat, ist deshalb klar: "Wir können unseren Mitgliedern, LGBT+-Personen oder Verbündeten nicht in gutem Glauben sagen, dass dies eine Weltmeisterschaft für alle ist."

Die Zusammenarbeit mit weiteren Interessengruppen und -gremien werde daher fortgesetzt. Die "Gestaltung einer gerechteren Gesellschaft in der Zukunft des Fußballs" sei das Ziel. Dabei stehen demnach auch die FIFA und der Ausrichter unter Zugzwang: Es brauche nun mal zwei Parteien und ein echtes Engagement für den Wandel, sowohl von den Organisatoren als auch von den Leitungsgremien", um etwas ändern zu können.

Unterzeichnet wurde die Mitteilung von den "Football Supporters Europe", "Three Lions Pride" (England), den "Queer Football Fanclubs" (Europe), "Roze Regahs" (ADO Den Haag), dem "Independent Supporters Council North America", den "Football Supporters against Homophobia Norway" und "Pride in Football" (UK)