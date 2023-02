"Können jeden Gegner schlagen": Neidhart warnt vor BVB II

Der Respekt von Mannheims Trainer Christian Neidhart vor der U 23 von Borussia Dortmund ist groß. Dazu gab es in seinem Trainerteam einen Wechsel.

Nach der Hinrunde betrug der Abstand von Waldhof Mannheim auf den Relegationsplatz noch vier Punkte - nun vier Spiele später trennt die Mannheimer nur das schwächere Torverhältnis gegenüber dem 1. FC Saarbrücken von der Relegation (da Freiburg II Tabellenzweiter ist, rückt der Tabellenvierte in die Relegation nach). Diese Tatsache spiegelt sich auch in der Stimmung des Teams wider, wie Trainer Christian Neidhart verriet: "Es lief für uns als Mannschaft in der Hinserie nicht wirklich gut. Von daher bin ich froh, dass wir gut performen und die Stimmung positiver ist."

Allerdings muss auch erwähnt werden, dass die Buwe in drei der bisherigen vier Rückrundenspiele lediglich gegen Teams aus dem unteren Tabellendrittel gespielt haben - zuletzt eben gegen das Tabellenschlusslicht SV Meppen. Am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) wartet mit Dortmund II erneut eine abstiegsbedrohte Mannschaft. Dennoch warnt Neidhart von der Zweitvertretung des BVB: "Es ist eine Mannschaft, die wirklich kicken kann. Das hat man auch im Hinspiel gesehen. Die können jeden Gegner in dieser Liga schlagen", so der 54-Jährige.

Mannheim trifft in Oberhausen auf Dortmund II

Allerdings gastiert der SV Waldhof aufgrund von Umbauarbeiten nicht im Stadion Rote Erde in Dortmund, sondern in Oberhausen im Stadion Niederrhein. Ob dies eine Rolle spiele, konnte der Coach nicht beantworten. Trotzdem sei es für ihn verwunderlich, dass die Partie dort ausgetragen wird.

Mit ins Revier reist bereits der neue Torwart-Trainer Florian Beck. Der 44-Jährige war zuletzt beim Regionalligisten VfR Aalen tätig und übernimmt die Nachfolge von Dennis Tiano. Sein Vorgänger, der seit 2016 bei den Mannheimern tätig war, unterstützt ihn gegen Dortmund aber noch.

Torwarttrainer fehlte dem Vernehmen nach die Wertschätzung

Dennoch ist der Zeitpunkt des Wechsels mitten in der Saison bemerkenswert - doch dieser hat einen Grund: Tiano, den es in die Frauen-Bundesliga zu Eintracht Frankfurt zieht, fehlte dem Vernehmen nach die Wertschätzung im Verein. Dementsprechend dankte er in seinem Abschiedsstatement lediglich Neidart. "Unser Cheftrainer hat sich bis zur letzten Sekunde um meinen Verbleib bemüht", wird Tiano in der Klub-Mitteilung zitiert.

Eben jener Cheftrainer soll den SV Waldhof nun in seiner ersten Saison nach oben führen.