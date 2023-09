"Können eine Rolle spielen": Jahn Regensburg schielt nach oben

Der Jahn hat eine schwierige Aufgabe bei Rot-Weiss Essen vor der Brust. Um die bis dato gute Drittliga-Form zu bestätigen, stehen Joe Enochs zwei Rückkehrer zur Verfügung.

Nach dem bitteren Aus im Elfmeterschießen im Landespokal gegen den FC Ingolstadt vor der Länderspielpause geht es für den SSV Jahn Regensburg am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) darum, die gute Form in der Liga zu bewahren. Jahn-Trainer Joe Enochs warnt aber vor gut aufgelegten Essenern.

Enochs mit dem Saisonstart zufrieden

Der US-Amerikaner an der Seitenlinie der Regensburger war nach dem Ausscheiden im Pokal gegen die Schanzer trotz der Niederlage mit dem Auftreten seiner Mannschaft nicht unzufrieden: "Wir haben auswärts gegen eine sehr gute Mannschaft gut gespielt und hatten ein Chancenplus", so Enochs auf der Pressekonferenz vor der Drittliga-Partie am Samstag. Gerade in der zweiten Hälfte habe man etliche Torchancen kreieren, allerdings nicht nutzen können. So blieb am Ende das enttäuschende Resultat.

Ganz anders läuft es in der Liga für den Zweitliga-Absteiger: Nach fünf Spieltagen steht der Jahn auf einem soliden dritten Tabellenplatz. "Wir haben in den ersten fünf Spielen gezeigt, dass wir eine gute Rolle spielen können. Doch natürlich ist es ein langer Prozess", resümiert der 52-Jährige. Enochs trauere zwar noch immer dem ersten Spieltag hinterher - zum Auftakt gab es ein 1:1-Unentschieden gegen die SpVgg Unterhaching -, allerdings sei die Leistung seiner Mannschaft seitdem immer besser und reifer geworden. So auch im letzten Saisonspiel gegen den MSV Duisburg, das der Jahn verdient mit 2:1 für sich entscheiden konnte.

Routinier wieder an Bord

Vor Rot-Weiss Essen, das nur einen Zähler weniger auf dem Konto hat, sei gewarnt. "An der Hafenstraße zu spielen, ist immer schwer", so Enochs, der die Atmosphäre in Essen noch aus seiner aktiven Karriere kennt. Das Team von Cheftrainer Christoph Dabrowksi habe viel Drittligaerfahrung und viele robuste, zweikampfstarke Spieler in den Reihen.

Erfreulich für den Jahn: Mit Robin Ziegele (26) und Routinier Alexander Bittroff (34) sind im Laufe der Woche zwei wichtige Säulen der Abwehrreihe der Regensburger ins Training zurückgekehrt. Ob es für die Startelf reiche, wagt Enochs zu bezweifeln, "aber es ist gut, die beiden wieder dabei zu haben". Weiterhin ausfallen wird Mittelfeldspieler Niclas Anspach (23), der sich im August im Training eine Außenbandverletzung im Sprunggelenk zugezogen hatte.