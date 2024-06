"Königstransfer": Aufsteiger Todesfelde schnappt sich Boland

Mit Mirko Boland kann Aufsteiger SV Todesfelde einen ehemaligen Bundesliga-Profi als Neuzugang präsentieren. Der 37-Jährige spielte zuletzt für den VfB Lübeck.

Sie nennen ihn ihren "Königstransfer" in diesem Sommer - und tatsächlich: Dass der kleine SV Todesfelde, jüngst nach erfolgreicher Aufstiegsrunde mit Ticket für die Regionalliga Nord in der Tasche, das anstehende Abenteuer mit Mirko Boland im Kader angehen kann, ist eine bemerkenswerte Personalie für das Team aus der 1.000-Einwohner-Gemeinde.

"Auf die Aufgabe beim SV Todesfelde habe ich richtig Bock und will Teil davon sein. Ich habe in den Gesprächen sofort eine tolle Wertschätzung entgegengebracht bekommen, und meine Lust auf Fußball ist weiter ungestillt. Daher freue ich mich sehr auf die Fans, das Umfeld und die Mannschaft", wird Boland, 33-facher Bundesliga- und 170-facher Zweitliga-Spieler für Eintracht Braunschweig, in der Meldung des Regionalliga-Aufsteigers zitiert. Vom Team habe er bereits viel Gutes gehört, so der Routinier weiter, zudem gebe der Verein auch in der Außendarstellung ein starkes Bild ab.

"Ein absoluter Eckpfeiler"

Die Verantwortlichen beim Neu-Regionalligisten haben hohe Erwartungen an den 37-Jährigen, der beim VfB Lübeck zuletzt Stammspieler mit 31 Einsätzen in Liga 3 war, nach dem Abstieg allerdings keinen neuen Vertrag erhalten hatte: Man habe einen "absoluten Eckpfeiler für die kommende Saison" verpflichten können, schwärmt Sven Tramm, Sportlicher Leiter des SV Todesfelde: "Schon nach dem ersten Telefonat war mir klar, dass wir diesen Mann brauchen. Er bringt neben seinen fußballerischen Qualitäten und Erfahrungen auch die menschlichen Eigenschaften mit, die wir beim SV Todesfelde leben", so Tramm weiter, der auch betont, dass ein solcher Transfer die Folge einer starken Entwicklung sei: "Wir können stolz darauf sein, was wir in den letzten Jahren aufgebaut haben, dass sich ein Spieler wie Mirko Boland dem SV Todesfelde anschließt."

Auch Trainer Björn Sörensen freut sich darauf, künftig mit dem Neuzugang zu arbeiten: "Mirko wird die Mannschaft und seine Mitspieler auf ein anderes Niveau heben. Von seiner Erfahrung aus allen Profiligen Deutschlands und dem Ausland werden nicht nur unsere Spieler profitieren." Schon am Dienstag wird Boland, der zwischen 2018 und 2020 einen Abstecher nach Australien zu Adelaide United unternommen hatte, mit dem Team gemeinsam auf dem Platz stehen.