"Königstransfer": Absteiger Nord Harrislee holt Erstligaspielerin für die 3. Liga

Der TSV Nord Harrislee hat sich für die Mission Zweitligarückkehr mit einer Spielerin aus der Bundesliga verstärkt. Die Rückraum Linke kehrt damit in ihre Heimat zurück.

Dass Lotta Woch die Wildcats aus Halle verlassen wird, war schon länger klar. Nun hat Zweitliga-Absteiger TSV Nord Harrislee die 27-jährige Rechtshänderin als "Königstransfer" - so heißt es in einer Pressemitteilung - vorgestellt. Die Nordfrauen haben die laufende Saison auf dem vorletzten Platz abgeschlossen und sind somit in die 3. Liga abgestiegen.

Dort soll Woch dementsprechend eine tragende Rolle bei der Mission Zweitligarückkehr einnehmen. Cheftrainer Hendryk Jänicke unterstreicht: "Lotta Woch wird in Angriff und Abwehr, aber auch neben dem Feld eine wichtige Rolle für die Nordfrauen einnehmen. Wir freuen uns sehr, dass sie sich entschieden hat, noch einmal für ihren Heimatverein die Schuhe zu schnüren." Ab der C-Jugend trug Woch die Farben des TSV, ehe sie 2021 nach Göppingen und von dort nach Halle wechselte.

Zwei weitere Neuzugänge

Zudem schließen sich Sandra Nickel und Kassandra Vogler dem Absteiger an. "Sandra Nickel hat bei der HSG Tarp/Wanderup als erfahrene Spielerin eine tragende Rolle in der Oberliga Frauen eingenommen und zählte zu den stärksten Spielerinnen der abgelaufenen Saison in der Oberliga-Aufstiegsrunde. Diese Qualitäten in Abwehr und Angriff wird sie auch in der 3. Liga bei den Nordfrauen einbringen", wird der Sportliche Leiter Sascha Zollinger in einer Pressemeldung zitiert.

"Kassandra Vogler ist die komplette Ausbildung beim VfL Bad Schwartau durchlaufen, hat eine tolle Athletik sowie ein gutes Durchsetzungsvermögen", so Co-Trainerin Anna Helmer über den dritten Transfer. Weitere Neuzugänge kommen indes wohl nicht dazu, der Verein will auf die eigene Jugend bauen.

Mit Madita Jeß, Jane Andresen und Leonie Mettner konnten drei Säulen im Rückraum gehalten werden. Auch das Torhüterinnenduo aus Lea Tiedemann und Jula Zietz sowie die Flügelzange aus Sophia Frauenschuh und Tabea Schleemann konnte gehalten werden. "Diese Spielerinnen werden das Gerüst der Nordfrauen bilden und tragende Rollen einnehmen. Sie haben sich trotz Abstieg für einen Verbleib entschieden und wollen gerne weiter zusammen mit Spaß Handball in der 3. Liga spielen. Das ist ein tolles Signal für den Verein", so der sportliche Leiter Sascha Zollinger.

Mit Woch, Nickel und Vogler macht das einen Kader aus zehn Spielerinnen. Um diesen aufzustocken, will der TSV auf die 2. Mannschaft und die eigene Jugend setzen. "Insbesondere die Mädels des Jahrgangs 2004 haben sich in den letzten Jahren sehr gut entwickelt und werden den Kader der Nordfrauen in der 3. Liga komplettieren, da sie sich nicht festspielen können. So kann das Trainer-Team Jänicke/Helmer regelmäßig auf zwei bis drei Spielerinnen aus dem Perspektivkader zurückgreifen", so Zollinger in einer Pressemeldung.