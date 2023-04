Königsklasse im Blick: Mit Bayers neuem Rhythmus zu alten Zielen

Der Saisonverlauf von Bayer 04 Leverkusen ist wellenförmig. Nun befindet sich die Werkself in einem steilen Aufwärtstrend und könnte gegen Frankfurt Europa erklimmen.

Es wurde häufig von der Aufholjagd gesprochen in dieser für Bayer Leverkusen so seltsamen Saison mit Trainerwechsel, Verletzungen und Anpassungsproblemen. Doch tatsächlich glichen die Versuche, Versäumtes wettzumachen, der Echternacher Springprozession. Zwei Schritte vor, einer zurück - dies war in etwa der Rhythmus, den die Spielzeit 2022/2023 für die Werkself vorgab.

Nach fünf Siegen aus den vergangenen sechs Spielen hat sich die Gangart verändert. Es geht nach vorne, dies mit großen Schritten. Ein Umstand, den Simon Rolfes bereits einkalkuliert hatte, als Bayer sich noch krisengeschüttelt in den Niederungen der Tabelle wiederfand. Der Geschäftsführer - dies ist nachlesbar - glaubte immer daran, dass sein Team noch ein Kandidat für die Plätze im europäischen Wettbewerb werden kann.

Die Champions League blieb immer im Blick

Am Samstag ist es soweit. Bayer Leverkusen empfängt Eintracht Frankfurt. Die Hessen kommen als Sechster zum Siebten, ein Punkt mehr steht auf dem Konto der zuletzt wenig überzeugenden SGE. Im Klartext: Gewinnt Bayer, ist dieser Konkurrent einkassiert. Fünf Zähler sind es aktuell auf Rang 5 (Leipzig), sieben auf den SC Freiburg, der den letzten Champions-League-Platz besetzt. Man habe diese Ziele nie aus den Augen verloren, sagt Rolfes, "aber wir wissen, dass es ein langer Weg ist mit schwierigen Gegnern."

Florian Wirtz - einer der Besten beim 3:0 von Schalke - will Platz vier "nicht ausschließen", man müsse die Spiele so angehen wie am Samstag, "dann wird man sehen, wozu es am Ende reicht." Schalke war am Samstag der erste Bundesliga-Klub gegen den Xabi Alonso zum zweiten Mal als Trainer an der Linie stand.

Alonsos harter Aufschlag in Frankfurt

Die Eintracht wird der nächste Gegner sein, den der Spanier bereits einmal erlebte. Besser gesagt: erleben musste. Mit 1:5 setzte es am 10. Spieltag eine krachende Pleite für die Leverkusener. Seitdem ist eine Menge passiert, vieles davon sorgte für den Aufschwung. Stabilität, Intensität und Seriosität - dies sind wichtige Zutaten für den Aufstieg der Werkself, die am Samstag die nächste Station bewältigen will.

Und was am vergangenen Samstag klappte, soll auch am kommenden Samstag für drei Punkte sorgen. Xabi Alonso, so viel scheint sicher nach den vergangenen Wochen, kennt das Rezept. Es hat - bei aller Zauberei - eine Menge mit Disziplin zu tun.