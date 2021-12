Königsblaues Elf-Minuten-Festival dank der jungen Wilden

Zum Ende des Jahres werfen kicker-Reporter einen persönlichen Blick auf besondere Spiele der vergangenen zwölf Monate. Heute: Als der FC Schalke in seinem vorerst letzten Erstliga-Heimspiel ein völlig unverhofftes Spektakel abliefert.

Der Abstieg ist längst besiegelt - mit dem 0:1 in Bielefeld war bereits am späten Abend des 20. April 2021 (30. Spieltag) auch rechnerisch klar, dass der FC Schalke 04 keinerlei Chance mehr auf den Klassenerhalt haben würde. Die Königsblauen haben diesen Tag der Gewissheit angesichts des verheerenden Saisonverlaufs schon seit Wochen kommen sehen, er war nur noch eine Frage der Zeit, trotzdem sitzt der Schock tief. Als dieser zumindest halbwegs verdaut ist, schwören sich die Gelsenkirchener, sich in den verbleibenden vier Saisonspielen wenigstens mit Würde zu verabschieden.

Eine vollkommen positive Ausnahme

Das gelingt zunächst nur mit Abstrichen. Bei der TSG Hoffenheim führt Schalke nach Toren von Mark Uth und Shkodran Mustafi zur Pause mit 2:0 (wow!), kassiert aber nach dem Seitenwechsel in 17 Minuten vier Gegentore und vergurkt es doch noch (typisch!). Auch das Nachhol-Heimspiel gegen Hertha geht verloren (1:2). Doch anschließend erleben die Königsblauen einen denkwürdigen Tag. Ausnahmsweise mal vollkommen positiver Art.

Am 33. Spieltag ist der Champions-League-Anwärter Eintracht Frankfurt zu Gast. Die Rollen sind selbstverständlich glasklar verteilt, allein diese Statistik spricht Bände: Gegen die Vereine, die zu jenem Zeitpunkt auf den ersten sieben Plätzen der Tabelle stehen, holten die Gelsenkirchener in dieser Saison keinen einzigen Punkt. Die Bilanz des Schreckens: 13 Niederlagen, insgesamt 48 Gegentore, nur drei eigene Treffer - jeweils einen gegen Gladbach, Leverkusen und im Hinrundenspiel in Frankfurt. Doch diesmal wird alles anders.

Huntelaar: Erst typisch, dann sein letztes Mal

Wobei es erst einmal ernüchternd beginnt: Stürmer Klaas Jan Huntelaar, zu Jahresbeginn als vermeintlicher Retter von Ajax Amsterdam zum Pottklub zurückgekehrt, vergibt in der 15. Minute seinen Strafstoß. Es ist bereits der dritte verschossene Elfmeter der Schalker in dieser Saison. Aber: Huntelaar setzt nach, sein Nachschuss sitzt. Also doch: 1:0 nach 15 Minuten. Dieser 84. Treffer im 184. Bundesligaspiel wird für alle Zeiten Huntelaars letzter für Schalke 04 bleiben.

Die Königsblauen können gegen den Königsklassenanwärter aus Hessen nicht das 2:0 nachlegen. So scheint alles seinen in dieser Horrorsaison gewohnten Verlauf zu nehmen. Frankfurt gleicht nicht nur durch André Silva aus, sondern geht nach der Pause auch noch durch Evan Ndicka selbst mit 2:1 in Führung.

Was für eine Gegenwehr: Idrizi, Flick und Top-Torjäger Hoppe

Dann rappelt's aber in der SGE-Kiste, sogar dreifach! Innerhalb von elf Minuten (53. bis 64.) macht Schalke aus einem 1:2 ein 4:2, verantwortlich zeichnen die jungen Wilden: Der seinerzeit 22-jährige Blendi Idrizi (nach Huntelaar-Hackentrick) und der 20-jährige Florian Flick feiern jeweils ihr Debüttor in der Bundesliga, den Schlusspunkt setzt der 20-jährige Matthew Hoppe, der mit seinem sechsten Tor am Ende Schalkes erfolgreichster Schütze in der Abstiegssaison wird, gefolgt von Uth mit drei.

Der Eintracht gelingt nach dem Elf-Minuten-Festival der Königsblauen nur noch das 3:4 durch Silva (72.), somit feiert der FC Schalke am 33. Spieltag seinen dritten Sieg in den saisonübergreifend vergangenen 50 Ligaspielen. Letztmals nach einem Rückstand gewonnen hatte Schalke beim 3:2 in Augsburg am 10. Spieltag - allerdings am 10. Spieltag der Vorsaison. In 17 Heimspielen der Saison 2020/21 erzielt Schalke nur 14 Tore, davon jeweils vier gegen Hoffenheim (4:0) und Frankfurt.

Ein würdevoller Abschied

Der Traum der Eintracht von Rang 4 platzt an jenem 15. Mai also ausgerechnet im Stadion des sang- und klanglosen Absteigers, der sich sein Erfolgserlebnis für diesen Tag aber verdient, weil er würdevoll auftritt in seinem letzten Erstliga-Heimspiel für mindestens 15 Monate ...