"Königin" Shiffrin erneut souverän: Sieg Nummer 84 im Weltcup

Mikaela Shiffrin hat noch längst nicht genug. Am Tag nach ihrem Rekord-Erfolg gewinnt die US-Amerikanerin einen weiteren Riesenslalom und feiert ihren 84. Weltcup-Sieg.

Der nächste Weltcup-Sieg war ein souveräner. Als Führende des ersten Laufes am Kronplatz in Südtirol zog Shiffrin nahezu ohne Wackler durch und gewann den letzten Riesenslalom vor der WM in Courchevel und Meribel/Frankreich (5. bis 19. Februar) in 2:03,28 Minuten mit großem Vorsprung vor den Skandinavierinnen Ragnhild Mowinckel (Norwegen, +0,82 Sekunden) und Sara Hector (Schweden, +1,19 Sekunden).

Shiffrin hatte am Dienstag mit ihrem 83. Weltcupsieg eine neue Bestmarke bei den alpinen Frauen aufgestellt. Zum Rekord von Ingemar Stenmark (86) bei den Männern fehlen ihr nur noch zwei Siege. Bereits bei den beiden Slaloms am Samstag und Sonntag im tschechischen Spindleruv Mlyn könnte sie mit dem legendären Schweden gleichziehen.

Vlhova verpasst Podium, Bassino stürzt

Knapp hinter dem Podium folgten die Slowakin Petra Vlhova, die erst im zweiten Durchgang starke Lara Gut-Behrami (Schweiz) und Tessa Worley (Frankreich). Für die Gastgeberinnen war es ein gebrauchter Tag. Federica Brignone rutschte nach einigen Fehlern noch auf den achten Platz ab, Marta Bassino stürzte im Finaldurchgang und verpasste einen möglichen Podiumsplatz.

Aus deutscher Sicht war diesmal nur Jessica Hilzinger am Start, jedoch als 40. deutlich zu langsam für die Top 30. Andrea Filser verzichtete auf das Rennen.

Statistik

Weltcup in Kronplatz/Italien

Damen, Riesenslalom

1. Mikaela Shiffrin (USA) 2:03,28 Min. (1:00,56 Min./1:02,72 Min.); 2. Ragnhild Mowinckel (Norwegen) +0,82 Sek. (1:01,28/1:02,82); 3. Sara Hector (Schweden) +1,19 (1:01,07/1:03,40); 4. Petra Vlhová (Slowakei) +1,37 (1:01,78/1:02,87); 5. Lara Gut-Behrami (Schweiz) +1,38 (1:02,36/1:02,30); 6. Tessa Worley (Frankreich) +1,65 (1:01,61/1:03,32); 7. Paula Moltzan (USA) +1,97 (1:02,07/1:03,18); 8. Federica Brignone (Italien) +2,03 (1:01,46/1:03,85); 9. Alice Robinson (Neuseeland) +2,13 (1:02,10/1:03,31); 10. Nina O'Brien (USA) +2,20 (1:02,54/1:02,94); ... 40. Jessica Hilzinger (Oberstdorf) ausgeschieden (1:03,83/-)