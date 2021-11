König: "Wir dürfen keinen Schritt weniger machen"

Seit sieben Liga-Spielen ist der FSV Zwickau ungeschlagen. Da sollte Schlusslicht TSV Havelse im Nachholspiel doch keine hohe Hürde darstellen. Routinier Ronny König warnt.

Die letzte Niederlage datiert vom 11. September, der SC Verl entführte im Spätsommer per 3:1 die Punkte aus Zwickau. Seither holten die Schwäne drei Siege und vier Unentschieden. Ein bemerkenswerter Zwischenspurt.

Dennoch ist die Mannschaft von Trainer Joe Enochs aktuell nur einen Punkt von der Abstiegszone entfernt. Wenig verwunderlich daher, dass das Motto für das Heimspiel am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen den vermeintlichen Underdog Havelse heißt: nicht nachlassen!

Schon Zehnter in der ewigen Schützenliste

"Wir dürfen jetzt keinen Schritt weniger machen. In jedem Spiel wird von uns aufs Neue gefordert sein, an unsere Leistungsgrenze zu gehen", weiß Torjäger König, mit 38 Jahren der Älteste im FSV-Kader und mit 60 Drittliga-Toren Zehnter in der ewigen Torschützenliste der Spielklasse.

Im Interview mit dfb.de warnt der Mittelstürmer zugleich vor dem Schlusslicht: "Obwohl die Nichtabstiegsplätze sieben Punkte entfernt sind, gibt sich die Mannschaft nicht auf. Der TSV Havelse hat schon oft gezeigt, dass das Team in der 3. Liga mithalten kann." Wie zuletzt beim 2:1-Erfolg über Halle.

Das defensiv anfällige Havelse (33 Gegentore) zu Fehlern zwingen und selbst "gerne mal wieder ohne Gegentor bleiben" - das wären laut König die nötigen Zutaten für das Erfolgsrezept. Das nötige Selbstvertrauen hätten er und seine Teamkollegen hierfür zweifellos nach dem guten Lauf.

Kein Kick in Kamenz

Wie der FSV am Freitag via Twitter mitteilte, hat der Sächsische Fußball-Verband die für Mittwoch vorgesehene Achtelfinal-Partie im Landespokal gegen Einheit Kamenz abgesagt. Als Grund wurden die Auswirkungen der neuen sächsischen Corona-Schutzverordnung genannt.