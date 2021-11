König Ottos Audienz

Dem Außenseitertriumph von Griechenland bei der EM 2004 wurde nun ein filmisches Denkmal gesetzt. Die Premiere in Essen war auch der große Auftritt von Trainer Otto Rehhagel.

Otto Rehhagel ist in der altehrwürdigen Essener Lichtburg in seinem Element. FILMWELT Verleihagentur/ Foto: Socrates Tassos

Die Bühne und die Inszenierung waren wie gemacht für ihn: Als sich der gewaltige rote Vorhang in der altehrwürdigen Essener Lichtburg teilte, drehte sich Otto Rehhagel von den Fotografen auf der hinteren Bühne weg und zum Saal - fast wie ein Dirigent, der noch kurz das Publikum begrüßt, bevor der große Auftritt startet.

Rehhagel sichtlich in seinem Element

Zwischen Blitzlichtgewitter und donnerndem Applaus stand der 83-Jährige dort im dunklen Anzug und genoss beides sichtlich. In seiner Heimatstadt und in einem Ambiente, das mehr Opernhaus als Kino ist, war er sichtbar in seinem Element. Er, der seine Vorlieben für die schönen Künste so gerne betont und seine Europameister von 2004 mit Opernsängerin Maria Callas vergleicht, deren Stimme zu ihrer Zeit ebenso polarisierte wie die Taktik der Griechen in Portugal: die einen störten sich, die anderen waren begeistert.

Gefühlt ein Platz neben Zeus, Apollon und Herakles

Denn um diese Heldensage ging es am Mittwochabend: Wie ein ehemaliger Anstreicher und beinharter Abwehrspieler aus dem Ruhrgebiet den größtmöglichen Außenseiter Griechenland bei der Europameisterschaft vor inzwischen 17 Jahren auf den fußballerischen Olymp klettern ließ und dabei gefühlt selbst einen Platz neben Zeus, Apollon und Herakles einnahm.

Applaus, Jubel und Gesänge

Der Titel in Portugal, und das macht der Film "King Otto" von Regisseur Christopher André Marks von Beginn an deutlich, war vor allem das Opus Rehhagels. Die Dokumentation setzt den Trainer für den Rückblick auf das Turnier nicht nur auf einen metaphorischen Thron, sondern tatsächlich in einen opulenten Stuhl, von dem aus er in seiner bekannten Art launig doziert und dabei aus- und abschweift. Die Pointen sitzen immer noch, sie sind jahrelang erprobt und treffen bei den vielen griechischen Fans unter den über 1000 Besuchern im Kinosaal auf das dankbarste Publikum. Immer wieder ertönen Applaus, Jubel und Gesänge.

Und wie es sich für eine fast mythologische Erzählung gehört, funktioniert der Film neben den Bildern des Turniers vor allem über die mündliche Überlieferung. Wenn neben Rehhagel Spieler wie Traianos Dellas, Antonios Nikopolidis oder Giorgos Karagounis mit der Offenheit des längst eingefahrenen Triumphs berichten, wie schwierig der Start und die Pflichtspielpremiere mit einem 1:5 in Finnland gewesen sei, wenn sich Verbandspräsident Vassilis Gagatsis im Rückblick darüber amüsiert, dass Rehhagel die eigens angemietete Villa in Griechenland kaum von innen gesehen hat, dann setzt der Film schon zu Beginn einen leichten, fast humoristischen Grundton.

Topalidis als heimlicher Star

Das Timing stimmt, die Protagonisten sind bestens ausgewählt und machen die längst bekannte Geschichte doch zu einem kurzweiligen Erlebnis. Heimlicher Star des Films ist dabei Ioannis Topalidis, der damalige Assistenztrainer und Übersetzer, dessen Rolle als Klischee-Puffer zwischen dem disziplinierten Deutschen und den impulsiven Griechen auch fast 20 Jahre später noch passt. Er berichtet, wie er Rehhagels Worte nicht einfach übersetzen konnte, sondern noch kulturell anpasste, um keine Seite nachhaltig zu verschrecken: "Wenn es zu harte Kritik gab, habe ich sie ein bisschen mit Zuckerguss überzogen." Und nicht nur Keeper Nikopolidis wundert sich heute, wie viel der Ansage vom Trainer kam und wie viel vom Völkerverständiger Topalidis.

Moderne Heldengeschichte mit Augenzwinkern

Natürlich, am Ende sind sich alle nahe: Rehhagel singt noch einmal die griechische Hymne, die Spieler nähern sich nicht nur fußballerisch den berüchtigten deutschen Tugenden. Und die Bilder vom Überraschungstriumph in Lissabon mit den Feiern der Exil-Griechen zwischen Australien und den USA berühren immer noch - vielleicht sogar ein Stück mehr als damals, weil so ein Turnier heute noch undenkbarer ist als damals. Der Film ist eine gelungene Würdigung des Vergangenen und Nachhallenden, eine moderne Heldengeschichte mit Augenzwinkern. Im Epilog schlendern Rehhagel und Topalidis durch das Athener Panathinaiko-Stadion, die Rekonstruktion der olympischen Spielstätte von 1896. Hier wurden die Europameister nach ihrer Ankunft aus Portugal empfangen und hier, findet Topalidis schelmisch, sollte eine Statue von Rehhagel stehen - "und daneben eine seines Assistenten".

Patrick Kleinmann

King Otto (Griechenland/USA/Großbritannien, 2021)

Länge: 82 Minuten

Kinostart: 10. November