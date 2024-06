Koeman warnt vor Österreich: "Sonst werden sie uns auseinandernehmen"

Die Niederlande hinterließen bei der EM bislang einen starken Eindruck. Im letzten Gruppenspiel gegen Österreich will sich die Elftal einen Platz unter den Top zwei sichern.

Der niederländische Teamchef Ronald Koeman hat vor dem EM-Duell am Dienstag (18 Uhr, LIVE! bei kicker) in Berlin mit Österreich die Qualitäten der ÖFB-Auswahl hervorgehoben. Der 61-Jährige ist nach eigenen Angaben auf einen "sehr guten Gegner" und ein "sehr schwieriges Spiel" eingestellt. "Die Österreicher können ihre Gegner sehr gut pressen, daher müssen wir uns konzentrieren, rasierklingenscharf sein und die richtigen Entscheidungen zur richtigen Zeit treffen", sagte Koeman.

Er möge die "Red-Bull-Schule" der Österreicher, betonte der frühere Weltklasse-Verteidiger. "Sie sind sehr offensiv und erlauben es dem Gegner nicht, sein Spiel aufzubauen. Außerdem sind sie sehr intensiv und gehen auch Risiken ein." Dies könne zu offenen Räumen führen, die es zu nutzen gelte, ergänzte Koeman. Allerdings dürfe man sich auch selbst keine Fehler erlauben. "Wir müssen vorsichtig sein und dürfen den Ball nicht verlieren, sonst werden sie uns auseinandernehmen", meinte der Bondscoach.

"Wir wollen Erster oder Zweiter werden"

Seine mit dem Zug von Wolfsburg nach Berlin angereiste Elftal wäre bei einem Unentschieden fix Zweiter und könnte im Fernduell mit Frankreich sogar noch Platz eins erreichen. "Wir wollen Erster oder Zweiter werden. Dritter wäre nicht so gut, denn dann könnten wir gegen England spielen", sagte Koeman. Auf ein Remis werde man es deshalb aber nicht anlegen, kündigte der Europameister von 1988 auf der Abschluss-Pressekonferenz am Montagabend im Olympiastadion an.

Viel mehr Fragen als über Österreich drehten sich um Memphis Depay. Der Angreifer war zuletzt in der Heimat wegen seiner dürftigen EM-Auftritte in die Kritik geraten, Koeman hält ihm dennoch die Stange. "Er wird am Dienstag beginnen. Er ist selbstkritisch und war mit seinen Spielen nicht zufrieden, aber er hatte in dieser Saison viele Verletzungen. Wir brauchen ihn", sagte der Coach. Depays Sturm-Kollege Joshua Zirkzee fehlte aufgrund einer Erkrankung im Abschlusstraining. Koeman schloss jedoch eine Einwechslung des Bologna-Kickers gegen Österreich nicht aus.