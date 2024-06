Koeman über frühe Auswechslung: "Ich weiß nicht, wie das sein kann"

Die Niederlande enttäuschten in der Gruppenphase über weite Strecken. Sinnbildlich für den verkorksten Auftritt gegen Österreich war die Auswechslung von Joey Veerman, der Trost benötigte.

Schon vor dem finalen Spieltag standen die Niederlande mit vier Punkten fix im Achtelfinale. Dagegen ging es für Österreich noch darum, das Ticket mit drei Punkten in der Bilanz sicher zu buchen. Die ÖFB-Elf legte entsprechend mutig los und ging nach sechs Minuten durch ein Eigentor von Donyell Malen direkt in Führung.

Trainer Ronald Koeman hatte schnell genug und ließ nach 20 Minuten seine Ersatzspieler warmlaufen. Es blieb nicht bei der Drohung für seine Startelf, sondern nach 35 Minuten folgte tatsächlich der erste Wechsel: Xavi ersetzte Joey Veerman - die Höchststrafe für einen Spieler.

Der 25-Jährige war bei seiner Auswechslung und danach sichtlich niedergeschlagen. Auf der Bank schlug er die Hände vor das Gesicht und zog dann ein Aufwärmshirt über den Kopf. Mitspieler trösteten den Mittelfeldspieler von der PSV Eindhoven.

"Ich weiß nicht, wie das sein kann", sagte Koeman dem TV-Sender NOS über Veermans Leistung. "Ich verstehe auch, wie schmerzhaft der Moment für ihn ist. Ich hätte mehr ändern können, aber ich denke, als Trainer muss man eingreifen, wenn wir in der ersten halben Stunde so spielen und viele Bälle verlieren. Natürlich war Joey einer davon." Er spielte 19 Pässe, davon kamen nur 47 Prozent an, weitere Ballverluste kamen hinzu.

Doch Koeman war auch mit seinen Nebenleuten nicht zufrieden. "Die Spieler sind gelaufen, aber nicht auf die richtigen Positionen", kritisierte der Bondscoach. Sie hätten sich zu oft auf der gleichen Linie bewegt.

Van Dijk: "In jeder Hinsicht ein sehr schlechtes Spiel von uns"

"Es war in jeder Hinsicht ein sehr schlechtes Spiel von uns", sagte Verteidiger Virgil van Dijk. "Wenn wir bei diesem Turnier etwas erreichen wollen, dann müssen wir schleunigst etwas verändern. Es gibt nicht den einen Schuldigen, wir sind alle verantwortlich."

Holland droht nun als Dritter der Gruppe ein deutlich schwererer Gegner. Österreich trifft als Sieger auf den Zweiten der Gruppe F (Tschechien, Georgien oder die Türkei).