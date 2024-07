Koeman schimpft über Elfmeter: "Der VAR bricht den Fußball"

Nach dem niederländischen EM-Aus entlud sich die Enttäuschung der Elftal auch über den Elfmeter zum 1:1-Ausgleich. Bondscoach Ronald Koeman sah die Gründe beim VAR.

Bei der Begründung zog er seine eigene Spielerzeit heran. "Als früherer Verteidiger frage ich mich: Was soll er in dieser Position tun?", sagte der frühere Libero und heutige niederländische Nationaltrainer Ronald Koeman nach dem 1:2 seiner Elftal gegen England im EM-Halbfinale. Er, damit meinte er seinen Verteidiger Denzel Dumfries, der in der 14. Minute den englischen Kapitän Harry Kane nach dessen Schussversuch am Fuß getroffen hatte.

"Er wollte den Ball blocken", erklärte Koeman seine Sicht der Dinge. "Das zu bestrafen ist wie ihm zu sagen, dass wir nicht richtig Fußball spielen können." Schiedsrichter Felix Zwayer hatte die Szene zunächst weiterlaufen lassen, nach Ansicht der Videobilder aber - korrekterweise - auf Strafstoß für England entschieden, den Kane zum zwischenzeitlichen Ausgleich verwandelte. So richtete sich Koemans Zorn auch eher gegen den Videobeweis als gegen den deutschen Referee. "Wir können nicht richtig Fußball spielen und das liegt am VAR. Er bricht den Fußball."

Auch sein Kapitän Virgil Van Dijk "hätte keinen Elfmeter gegeben", während Verursacher Dumfries sich einsichtig zeigte und meinte, "dass man Elfmeter geben kann". Unterstützung erhielt Koeman überraschenderweise aus dem englischen Lager. Der ehemalige Nationalspieler Gary Neville, der für das britische Fernsehen als Experte arbeitet, nannte den Pfiff eine "Schande" und fügte an: "Eine skandalöse Entscheidung, dass so ein Elfmeter verhängt wird, egal wann, und schon gar nicht in einem so wichtigen Spiel. Er geht natürlich rein und versucht, den Schuss zu blocken. Das ist niemals ein Elfmeter."

Koeman wollte allerdings den Strafstoß nicht als Ausrede für das Ausscheiden verwenden. "Das war nicht der Grund für unsere Niederlage", stellte er klar. "Sie haben ein zweites Tor geschossen und das war der Grund für unsere Niederlage." Neben diesem relativ offensichtlichen Faktor erklärte Koeman weiter: "Wir hätten ein bisschen mehr Balance gebraucht, das hat England besser gemacht als wir, also Glückwunsch an England."

Mit der Leistung seiner Mannschaft war er trotzdem zufrieden. "Wir haben gekämpft wie die Löwen", lobte er sein Team. "Wir sollten stolz sein, weil wir in diesen Wochen viel erreicht haben und ich werde mein Team nicht kritisieren, wenn ich sehe, wie die Spieler bis zum Ende gekämpft haben." Die Kritik musste also an andere Stellen.