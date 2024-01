"Kölscher Empfang" für DHB-Team und Fanzone

Köln ist bereit für die Handball-EM 2024 und erwartet am heutigen Mittwochmittag die DHB-Auswahl um Bundestrainer Alfred Gislason. Heute Abend bereitet sich das deutsche Team mit einer ersten Trainingseinheit um 18 Uhr in der Lanxess Arena auf das erste Spiel in der Hauptrunde gegen Island am Donnerstagabend (20.30 Uhr, live im ZDF und live bei Dyn) vor.

Ein "Kölscher Empfang" erwartet die deutsche Nationalmannschaft, die von Berlin nach Köln mit der Deutschen Bahn reist. Um 14 Uhr wird die Mannschaft um Kapitän Johannes Golla in der Domstadt erwartet. Auf dem Breslauer Platz, dem Vorplatz des Hauptbahnhofes, wird die Mannschaft mit einem original kölschen Bahnhofsempfang am Ort des "Wintermärchens von 2007" gebührend begrüßt.

Mindestens vier Spiele wird die DHB-Auswahl in der Lanxess Arena austragen: Am Donnerstag empfängt man Island, am Samstag wartet Österreich auf die Truppe von Alfred Gislason. Am Montag trifft man auf Ungarn und zum Abschluss der Hauptrunde spielt man am Mittwoch, 24. Januar 2024 gegen Kroatien. Alle Spiele in Köln wurden auf 20.30 Uhr terminiert. Im Vorfeld finden zwei weitere Partien um 15.30 Uhr und 18.00 Uhr statt.

Rund um die Arena in Köln wird der Handballfan immer wieder auf die Handball-Europameisterschaft aufmerksam gemacht. Dies hatten viele Fans rund um das Eröffnungsspiel in Düsseldorf vermisst.

Seit Sonntag rüstet sich die größte Veranstaltungshalle für die Handball-EM, zuvor hatten noch der Karneval mit der Lachenden Kölnarena und der Eishockey mit den Kölner Haien die Halle, die auch ein Kleinkrankenhaus besitzt, genutzt. Mit dem Aufbau war man am gestrigen Dienstag schon weit vorangeschritten. Über der Eisfläche liegt ein Isolierboden und dann ein Schwingboden. Der Spielbelag wurde auch schon verlegt.

Am heutigen Mittwoch eröffnen Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker und der Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst, in der LANXESS arena gemeinsam die "Stadt Köln und Sportland NRW-Lounge". Sie befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Spielfeld und steht für das Turnier akkreditierten Medienvertreter:innen zur Verfügung.

Eber "Eberhard", ein imposantes Schwäbisch-Hällisches Schwein, wurde im Kölner Zoo zum Orakel der deutschen Spiele ernannt. "Eberhard" wird seine Fähigkeiten unter Beweis stellen, indem er sich zwischen drei Futterbällen entscheidet, die die möglichen Spielausgänge repräsentieren: Sieg für Deutschland, Unentschieden oder Sieg für den Gegner. Das Orakeln wird an jedem Spieltag ab der Hauptrunde um 11.30 Uhr im Kölner Zoo stattfinden (wir berichteten).

Das Deutsche Sport & Olympia Museum wird zum Anlaufpunkt für alle Handballfans in Köln - ob mit oder ohne Ticket! Vom heutigen Mittwoch bis zum 28. Januar wird die EM dort mit einer Fan-Zone zelebriert. öffnet jeweils eine Stunde vor Anwurf des ersten Spiels. Es werden zudem selbst jene EURO-Spiele live übertragen, die nicht im Free-TV ausgestrahlt werden. Lediglich an den beiden spielfreien Tagen - am 25.01.2024 sowie am 27.01.2024 - ist die Fan-Zone geschlossen.

chs, Markus Hausdorf

In dieser Kabine wird sich Deutschland umziehen chs