Kölns Vollzeit-Profi: 'Denis'

FIFA 21 und Denis 'Denis' Müller - das passte. Mit dem 1. FC Heidenheim wurde er und seine Teamkollegen im Gründungsjahr Meister, zudem qualifizierte er sich für die WM. Das soll gekrönt werden: Als kicker eFootballer des Jahres.

Setzt er sich gegen 'RBLZ_Umut' und Co. durch? Denis Müller

2021 war das Jahr für Denis 'Denis' Müller. Mit dem Start des eSport-Engagements vom 1. FC Heidenheim, nahm die Erfolgsstory seinen Lauf. Der Zweitligist kooperierte für die Virtual Bundesliga (VBL) Saison 20/21 mit Leno eSports, wo auch Müller unter Vertrag stand.

Unter anderem mit Serhat 'Serhatinho1' Öztürk zusammen schrieben sie dort VBL-Geschichte. Nach einem zweiten Platz in der Süd-Ost-Division ging es in der Final-Stage als Gruppensieger in die K.o.-Runde.

Dort spielten sich das Duo bis ins Finale vor, wo es in einem packenden Match schließlich den FC St. Pauli bezwang: Deutscher Meister und das im Gründungsjahr.

Bester PlayStation-Spieler in FIFA 21

Und auch über die Saison hinweg lief es für ihn wie geschmiert. Laut der Rangliste gab es keinen besseren deutschen PlayStation-Spieler als ihn. Zwar konnte 'Denis' das Jahr mit keinem Einzeltitel krönen, aber die Ergebnisse lassen sich dennoch sehen.

Im Solo-Grand-Final der VBL erreichte er das Viertelfinale, bei den FIFA 21 Global Series qualifizierte er sich für die Play-offs und pirschte sich dort bis ins Halbfinale vor.

Seinen größten Erfolg abseits der VBL feierte er aber am 8. August. An jenem Tag schaffte er es ins Teilnehmerfeld des FIFAe World Cups. Ausgespielt wurde dieser jedoch nie - EA sagte das Turnier ab. Dennoch: Die Qualifikation gelang insgesamt nur drei Deutschen.

Titelambitionen mit dem 1. FC Köln

Mittlerweile streift sich 'Denis' weder das Trikot der Heidenheimer noch das von Leno eSports über. Für diese Spielzeit geht er für den 1. FC Köln auf Titeljagd. Um seinen Traum von weiteren Trophäen zu verwirklichen, legt er noch eine Schippe drauf. Durch seinen Schulabschluss steht einem Engagement in Vollzeit nichts mehr im Weg.

Aus seiner Sicht notwendig, schließlich erfordere es viel Zeit, die Spitze des deutschen eSports zu erklimmen. "Wenn man das Spiel so viel wie möglich spielt und alles herausfindet, dann kann man nur gut in dem Spiel sein. Zumindest, wenn man bereit ist, sich neu anzupassen und zu grinden", verriet er kicker eSport.

Guter Start in 2022

Seine Fähigkeiten sich reinzubeißen sind in der aktuellen Spielzeit gefragter denn je, denn: Der Start mit den Domstädtern verlief alles andere nach Plan. Nach zwei Spieltagen hatte der Klub sogar die rote Laterne. Diese übergaben Müller und Co. aber umgehend und schielen aktuell Richtung Play-offs.

Besonders der Start ins Kalenderjahr 2022 dürfte Aufwind geben. In diesem sind die Kölner noch ohne Niederlage. Gegen den Hamburger SV, die derzeit Rang drei belegen, triumphierten 'Denis' und sein Teampartner Tim 'TheStrxngeR' Katnawatos mit einem satten 9:0.

Wenn Ihr Denis 'Denis' Müller mit dem Titel als eFootballer des Jahres weiter Rückenwind geben wollt, dann klickt Euch gleich zur Wahl zum kicker eFootballer des Jahres 2021 presented by Veganz rüber. Denn im Community-Voting habt Ihr das letzte Wort.