Kölns Urbig vor Leihe nach Fürth

Im vergangenen halben Jahr sammelte Jonas Urbig erste Profierfahrung bei Jahn Regensburg. Nun soll das Talent des 1. FC Köln weiter in der 2. Liga reifen, eine Leihe zu Greuther Fürth steht nach kicker-Informationen unmittelbar vor dem Vollzug.

Auf Anhieb eroberte der erst 19-jährige Torwart im vergangenen Winter die Position des Stammtorwarts bei Jahn Regensburg, konnte den Abstieg der Oberpfälzer in die 3. Liga jedoch nicht verhindern. An Urbig lag dies keineswegs, das Eigengewächs des 1. FC Köln gilt in seiner Altersstufe als einer der größten Torwarttalente Deutschlands. In Regensburg kam er auf einen kicker-Notenschnitt von 3,06. In seinem ersten Einsatz beim 0:2 in Darmstadt patzte Urbig im Januar schwer, ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und steigerte sich im Rückrundenverlauf und zeigte etliche gute Spiele. In sechs seiner 17 Einsätze erhielt er vom kicker die Note 2,5 und besser.

Zum Thema Die Sommer-Neuzugänge der Zweitligisten im Überblick

Nach kicker-Informationen hat Urbig den Medizincheck in Fürth vor einigen Tagen bereits absolviert. In Köln läuft sein Vertrag bis 2024, allerdings wohl mit einer beidseitigen Option auf ein weiteres Jahr, womit einer Leihe nach Fürth nichts im Wege stünde. Beim Kleeblatt würde Urbig nach aktuellem Stand in einen Zweikampf mit dem Schweden Andreas Linde um den Platz im Tor gehen, der 29-Jährige überzeugte seit seiner Ankunft Anfang 2022 jedoch nicht auf konstant hohem Niveau und muss um seinen Platz bangen.

In Fürth wiederum halten die Verantwortliche sehr viel von Urbig, auch wenn dieser lernen und reifen müsse. Trotz seines jungen Alters verfüge er schon jetzt über eine gute Persönlichkeit, sei extrem ehrgeizig und bringe fußballerisch viel mit. Zulegen müsse er im Themenbereich Strafraumbeherrschung. Einig sind sich in der Torwartszene die Experten, dass Urbig bei normaler Weiterentwicklung eine große Karriere bevorstehen könnte - den nächsten Schritt dazu soll er in der kommenden Saison in Fürth gehen. Das Kleeblatt reist am Freitag bis zum 16. Juli ins Trainingslager nach Bad Häring in Österreich, mit an Bord könnte und soll dann bereits Urbig sein.