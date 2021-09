Kölns Trainer Janßen will "ans Ziel kommen"

Viktoria Köln trifft Samstagnachmittag auf den 1. FC Saarbrücken. Kein einfacher Gegner, doch Cheftrainer Olaf Janßen geht mit Vorfreude in das Spiel.

Am Samstag empfängt Viktoria Köln nach der 0:3-Pleite gegen Osnabrück den 1. FC Saabrücken (LIVE! ab 14 Uhr bei kicker).

Von der zurückliegenden Niederlage will sich das Team nicht entmutigen lassen, wie Trainer Olaf Janßen auf der Pressekonferenz am Donnerstag andeutete: "Im letzten Spiel haben wir nicht konsequent verteidigt und im eigenen Strafraum den Ball verloren. Wir sind im Moment in der Situation, in der wir uns mal kräftig schütteln müssen, Haltung bewahren und weiter unseren Weg gehen. Was das betrifft, bin ich guten Mutes."

Das ist ein steiniger Weg. Olaf Janßen

Der Coach wisse allerdings, dass die Elf von Uwe Koschinat schwer zu verteidigen wird. Janßen glaube, das Team aus Saarbrücken hätte eher noch zu wenig Punkte bei der Leistung, die es erbracht hat. Er stelle die Viktoria auf eine Top-Mannschaft ein - dennoch herrsche bei ihm Vorfreude in Hinblick auf das Spiel. "Wir wissen, das ist ein steiniger Weg, aber wenn wir wissen, dass wir auf dem richtigen Weg sind und den Glauben daran haben, dann können wir auch ans Ziel kommen. Als Trainer lebe ich das gerne vor, denn ich fühle mich hier extrem wohl. Außerdem gibt es uns ein gutes Gefühl, wie die Fans uns unterstützen und diesen Weg mit uns gehen wollen."

Derzeit befindet sich Köln mit vier Zählern auf dem 18. Tabellenplatz, Saarbrücken auf dem neunten (elf Punkte).