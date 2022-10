Kölns Trainer Baumgart setzt auf den langen Atem

Wer am Freitagabend während der Anfahrt ins Mainzer Stadion in einen Stau gerät, hat große Chancen, erstmal nichts zu verpassen. Der 1. FSV und der Gegner aus Köln sind die einzigen beiden Teams, die in dieser Saison während der ersten halben Stunde eines Spiels erst einmal trafen.

"Am Ende ist die Ente fett", sagt Steffen Baumgart und er spricht dabei die Diskrepanz an, die sich sowohl bei den Mainzern als auch bei den Kölnern ergibt: "Ein Spiel dauert 90 Minuten und es gibt zwei Halbzeiten. Es ist nicht wichtig, in welcher Halbzeit man stärker ist."

Kölns Trainer ist felsenfest davon überzeugt, dass der längere Atem - ob in einem Spiel oder in der gesamten Saison - am Ende bessere Ergebnisse bringt: "Eine Partie wird immer zum Ende hin entschieden." Die Problematik für die Auftritte der Kölner sieht er eher darin, "dass wir häufig mit 0:1 hinten liegen. Wir geraten aus verhinderbaren Situationen in Rückstand." Daran soll nun gearbeitet werden, wobei Baumgart gesteht: "In der langen Zeit, in der ich im Fußball tätig bin, habe ich leider noch keine Trainingseinheit dafür gefunden."

Es sind nicht selten individuelle Fehler, Patzer, Schludrigkeiten oder Unaufmerksamkeiten, die für diese Rückstände sorgen. Kein Systemausfall oder gar fortgesetztes mannschaftstaktisches Fehlverhalten ist zu erkennen, wenn ein Timo Hübers dem Gegenspieler die Kugel maßgerecht serviert, ein Luca Kilian sich mit einer Köpertäuschung abkochen lässt oder ein Benno Schmitz so unglücklich von Jonas Hector angeschossen wird, dass die Kugel im eigenen Tor landet. Diese Dinge kann man in der Tat nicht trainieren, möglicherweise hilft ein Plus an Konzentration.

Halbzeit-Minimal-Ziel deutlich vor Augen

Immerhin schaffen es die Kölner so häufig, ihre Fehler wettzumachen, dass die Tabelle Platz sieben hergibt, dass 16 Punkte gesammelt wurden und man das Halbzeit-Minimal-Ziel von 20 Zählern sieben Runden vor Ende der zerpflückten Halbsaison deutlich sichtbar vor Augen hat.