Kölns Schaub mit positivem Corona-Test beim ÖFB-Team

Kölns Louis Schaub wurde im Kreise der österreichischen Nationalmannschaft positiv auf das Coronavirus getestet. Der 27-Jährige befindet sich in Quarantäne.

Befindet sich in Quarantäne: Louis Schaub. IMAGO/GEPA pictures

Der Österreicher Louis Schaub wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Das gab der ÖFB am Sonntagvormittag bekannt. Nach den Angaben des Verbandes weist der 27-Jährige sehr milde Symptome auf und befindet sich in Quarantäne. Gemäß Präventionsprotokoll wurde die gesamte Mannschaft sowie der Trainer- und Betreuerstab mehreren Testungen unterzogen, die allesamt negativ waren, hieß es in der ÖFB-Mitteilung.

Bisher hatte es während eines A-Team-Lehrgangs keinen einzigen Corona-Fall gegeben. Nach der 1:2-Auswärtsniederlage am Donnerstag im WM-Play-off gegen Wales trifft die österreichische Nationalmannschaft am Dienstag in einem Testspiel im Wiener Happel-Stadion auf Schottland.

Schaub wird dann nicht dabei sein. Für den 1. FC Köln, für den der Mittelfeldmann in dieser Saison 22 Spiele machte (ein Tor, zwei Assists), geht es in der Liga bereits am Freitag bei Union Berlin weiter.