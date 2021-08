Kölns Pokalheld Schwäbe: "Das sind eben die Momente"

Natürlich träumt man als Torhüter von dieser Situation. Zumal wenn man die Nummer zwei ist und die Pokalauftritte die einzige Möglichkeit bedeuten, sich zu präsentieren. Marvin Schwäbe gelang dies in Jena eindrucksvoll.

Chancenlos beim Führungstor der Gastgeber, anschließend nur ganz selten geprüft - und dann genau in dem Moment zur Stelle, in dem es drauf ankommt. "Das hat gut geklappt", lachte der Neuzugang vom dänischen Meister Bröndby IF nach dem Nervenspiel im Ernst-Abbé-Stadion, "das sind eben die Momente, in denen man sich als Torhüter auszeichnen kann."

Den einen oder anderen Schützen hatte er auf dem inneren Notizzettel: "Wir waren gut vorbereitet", verriet Schwäbe nach der Partie, "wir haben vorher Videoanalyse gemacht." Die zahlte sich aus, auch wenn der 26jährige einräumte, nicht bei jedem Schützen auf dem Laufenden gewesen zu sein. Die beiden abgewehrten Elfer glichen sich wie ein Ei dem anderen: zunächst fischte er den Ball von Maximilian Oesterhelweg aus dem rechten unteren Eck, danach den von Leon Bürger. Das Fundament fürs Weiterkommen war gelegt.

Hectors Kritik - Baumgart lobt Jena

Dass man die nächste Runde nicht mit einer Glanzleistung erreicht hatte, war allen Kölnern bewusst. Die Versuche, etwas Positives aus den 120 Minuten herauszufiltern, gerieten eher mau. Kapitän Jonas Hector bemängelte die "fehlende Konsequenz im letzten Drittel", deshalb habe man sich "zu wenig Torchancen herausgespielt." Man habe nicht die richtigen Räume gefunden und dementsprechend nicht die "richtigen Situationen heraus gespielt."

Exakt diesen Umstand bemängelte auch der Trainer, ohne seine Mannschaft harsch kritisieren zu wollen. "Jena hat es gut gemacht, wir hatten zu wenig Geschwindigkeit", schilderte er die Vorstellung vor der Pause, "das haben wir in der zweiten Halbzeit einen Tick besser gemacht".

Wenngleich sich das Niveau in Grenzen hielt, kann man Baumgart hier nicht widersprechen, tatsächlich spielten sich die Kölner ein paar Chancen heraus, die das Spiel früher hätten entscheiden können. Die konnten nicht verwandelt werden - und damit avancierte Marvin Schwäbe zum "Mann des Tages". "Diese Elfmeter waren gut geschossen und nicht alltäglich zu halten", lobte der Trainer seine Nummer zwei, die im Pokal die Nummer eins ist - und dies in Jena nachdrücklich belegte.