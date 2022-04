Kölns Lizenzspieler-Chef Kessler: "Wir dürfen die Augen nicht verschließen!"

Ab Dienstag machen sich die Kölner an die Aufarbeitung dessen, was am vergangenen Samstag in der ersten Stunde gegen den FSV Mainz alles nicht passte. Und dies war eine Menge.

Thomas Kessler, der Lizenzspieler-Chef, kündigte an: "In dieser Woche müssen wir intensiver in die Analyse gehen und schauen, woran es am Ende gelegen hat." Der Ex-Profi wies darauf hin, wie wichtig die taktische Disziplin ist: "Wir haben am Samstag am eigenen Leib erfahren, was passiert, wenn wir uns nicht an unseren Plan halten." Das Hauptaugenmerk dürfte auf der Tatsache liegen, dass die Kölner eine Menge Fehler ohne gegnerischen Druck und Bedrängnis fabrizierten.

Möglicherweise spielte die Stimmung eine Rolle und die daraus resultierende Erwartungshaltung. Verständlich die Einschätzung von Steffen Baumgart, der die Euphorie nicht teilen wollte nach Mainz: "Wir nehmen den Sieg gerne mit, aber er war glücklich. Wir dürfen nicht die Augen verschließen vor den Fehlern, die wir gemacht haben. Das werden wir auch nicht. Da gehen wir ganz klar ran und gucken, dass wir es beim nächsten Mal besser machen."

"Es gibt keine erste Elf, es gibt einen Kader"

Ans Gewinnen machten sich die Kölner gegen Mainz erst, als nach dem 0:2 und einer schlappen Vorstellung alles verloren schien. Nicht zum ersten Mal in dieser Saison lebte die Mannschaft auf, als eingewechselt wurde. Salih Özcans Druck, Dejan Ljubicics Zielstrebigkeit und Louis Schaubs Tempodribblings veränderten das Spiel komplett und belegten, was Trainer Steffen Baumgart immer wieder betonte in dieser Saison: "Es gibt keine erste Elf, es gibt einen Kader." Und der ist breit und funktioniert auch in Zeiten vermehrter Erkrankungen.

Kessler: "Es zeichnet uns in der laufenden Saison aus, dass jeder Spieler auf seinen Einsatz brennt. Die Jungs brauchen keine Sekunde Anlaufzeit, sondern sind sofort da. Sie sind nie schlecht gelaunt, weil sie nur eingewechselt werden. Die Wechsel haben uns geholfen." Das soll so bleiben. Allerdings wäre es allen in Köln etwas entspannter durchaus lieber. Ob dies ausgerechnet am Samstag beim Derby in Mönchengladbach hinhaut?